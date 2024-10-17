Топ-упражнения для здоровья костей: советы эксперта по профилактике остеопороза

Правильное питание и физические упражнения являются важнейшими элементами для укрепления костей. С возрастом возрастает риск заболеть остеопорозом – болезнью, которая приводит к ослаблению костей. Это заболевание может привести к переломам даже от незначительных усилий, таких как кашель или наклон.

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Для получения советов по лучшим упражнениям для профилактики остеопороза после 50 лет, eatthis.com обратилось к доктору Майку Болу. Он имеет важность как питания, так и физической для поддержания прочности костей и предотвращения потери их массы.

Признаки остеопороза

На ранних стадиях остеопороз может протекать без симптомов, поэтому многие люди обнаруживают болезнь только тогда, когда кости уже ослаблены. Как отмечает доктор Болл, признаками остеопороза могут быть боли в спине, сутула осанка или потеря роста. Переломы позвоночника или других костей могут свидетельствовать о наличии этого заболевания.

Какие упражнения полезны?

Упражнения, предусматривающие весовую нагрузку, наиболее эффективны для профилактики остеопороза. "Эта тренировка против силы тяжести, которые действительно укрепляют ваши кости", - объясняет доктор Болл. Среди полезных упражнений он называет бег трусцой, прыжки на скакалке, ходьбу, подъем по лестнице, пешие прогулки, теннис и танцы.

Роль питания в профилактике остеопороза

Сбалансированное питание с упором на продукты, богатые кальцием и витамином D, также имеет важное значение для здоровья костей. Доктор Болл рекомендует уделять внимание ежедневному потреблению питательных веществ. Он добавляет, что следует не злоупотреблять алкоголем и курением.

Также важно обратиться к медицинскому специалисту для оценки индивидуальных рисков развития остеопороза и возможного проведения скрининга. В случае обнаружения заболевания врач может назначить медикаменты для предотвращения дальнейшей потери костной массы.

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