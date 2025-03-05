Трансформация бедер: 5 упражнений для идеальной формы

Если вы хотите избавиться от лишнего жира на бедрах и сделать ноги стройными и подтянутыми, то правильная тренировка – это первый шаг к цели. Упражнения, ориентированные на мышцы нижней части тела, помогут не только сжигать калории, но сформировать красивую фигуру.

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Издание eatthis.com опубликовало пять эффективных упражнений, которые помогут вам быстро избавиться от жира на бедрах. Включив их в свою программу, вы сможете добиться отличных результатов, работая над основными группами мышц ног.

Приседания со штангой на спине

Для выполнения этого упражнения установите штангу на верхней части спины. Убедитесь, что она не давит на шею. Затем возьмитесь за стойку обеими руками, разместив их немного шире плеч. Сделайте два шага назад и станьте прямо. Напрягите мышцы пресса, отведите бедра назад и выполните приседания, опуская бедра параллельно полу. Поднимитесь в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений.

Болгарское сплит-приседание

Для этого упражнения возьмите гантели в обе руки и поставьте одну ногу на скамью, а другую отставьте на 60-90 см. Опускайтесь в приседания, пока заднее колено не приблизится к полу. Поднимитесь, сгибая ягодицы и квадрицепсы, чтобы вернуться в вертикальное положение. Сделайте 3-4 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Жим ногами

Разместите ноги на тренажере для жима так, чтобы они были шире плеч, и нажимайте на груз. Снизьте вес с контролем, сгибая колени и работая квадрицепсами и ягодицами. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Сгибание ног на тренажере лежа

Для этого упражнения ложитесь на тренажер для сгибания ног, плотно прижимая грудь и бедра к подушке. Тащите пятки к телу, сгибая подколенные сухожилия. Медленно поверните вес в исходное положение, сохраняя напряжение. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Румынская становая тяга

Возьмите штангу и поставьте ее перед собой. Держите спину прямо, а бедра отведите назад, опуская штангу вдоль них. Как только вы почувствуете, что подколенные сухожилия хорошо растянуты, сверните бедра вперед, сжимая ягодицы, чтобы завершить упражнение. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

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