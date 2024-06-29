Трансжиры: в каких продуктах они содержатся и чем они опасны

Из всех имеющихся жиров трансжиры были очернены как худший вид. В конце концов, трансжиры считаются особенно опасными, поскольку одновременно снижают уровень защитного холестерина ЛПВП и повышают уровень рискованного холестерина ЛПНП.

Саманта Кассетти, доктор медицинских наук, эксперт по питанию и похудению, говорит, что исследования связывают эти искусственные жиры с повышенным уровнем холестерина и более высоким риском сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. Об этом сообщает издание eatthis.com.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), трансжиры являются причиной более 500 000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно. В ответ ВОЗ запустила глобальную инициативу под названием REPLACE, которая требует от ресторанов и производителей продуктов питания устранить искусственные трансжиры в виде частично гидрогенизированных масел с мирового рынка пищевых продуктов.

Почему некоторые продукты содержат трансжиры?

"Хотя около 98% искусственных трансжиров были изъяты из наших продуктов питания, некоторые производители все еще работают над тем, чтобы найти соответствующие замены этим вредным жирам, даже несмотря на то, что их время, согласно правительственным срокам, истекло", – говорит Кассетти. .

Более того, существует два разных типа трансжиров: искусственные трансжиры, созданные человеком, и природные трансжиры.

"Существуют природные трансжиры, содержащиеся в продуктах животного происхождения в небольших количествах, которые, скорее всего, никогда не смогут быть по-настоящему запрещены, и коллективные исследования еще недостаточно сильны, чтобы сказать, являются ли трансжиры животного происхождения столь же вредны для здоровья. , как и трансжиры, созданные в лаборатории", – отмечает эксперт Уолш.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition, некоторые природные трансжиры, такие как конъюгированная линолевая кислота (CLA), помогают в похудении. Основным источником CLA есть мясо и молочные продукты растительного происхождения.

Как избежать трансжиров в еде?

"Если вы сосредотачиваетесь на цельных продуктах и ограничиваете обработанные продукты и сладости, вам, вероятно, не придется беспокоиться об искусственных трансжирах. Они присутствуют только в очень небольшой части продуктов, таких как кофейные сливки, маргарин, растительные жиры и, возможно, в некоторых оболочках для пирогов и охлажденном тесте", – говорит Уолш.

Эксперты рекомендуют есть продукты растительного происхождения, такие как фрукты, овощи, бобовые, семена, орехи и цельное зерно, чтобы полностью избежать всех видов трансжиров.

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