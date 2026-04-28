Тренд для похудения с TikTok: может ли розовая соль помочь снизить вес
В социальных сетях регулярно появляются новые "чудо-методы" для быстрого похудения, которые обещают легкие результаты без усилий. Одним из таких трендов стал так называемый "трюк с розовой солью", который активно обсуждают в TikTok и других платформах.
Сторонники метода утверждают, что он помогает ускорить метаболизм, уменьшить вздутие и избавиться от лишнего веса. В то же время врачи отмечают, что подобные заявления часто не имеют научного подтверждения, пишет Parade.
Популярность подобных трендов в соцсетях объясняется их простотой: они не требуют дорогих добавок или сложных планов питания. Идея выпивать каждое утро один напиток и "худеть на глазах" звучит привлекательно, особенно когда это подается как нечто естественное или "давно проверенное". Розовая гималайская соль создает дополнительное впечатление пользы благодаря микроэлементам и "натуральному" виду, хотя по свойствам она почти не отличается от обычной поваренной соли.
Впрочем, врачи предостерегают: большинство таких вирусных "лайфхаков" смешивают реальные процессы гидратации с эффектом плацебо и неподтвержденными заявлениями. Опасность заключается еще и в том, что люди начинают полагаться на быстрые решения вместо долгосрочных привычек, которые действительно помогают контролировать вес: сбалансированного питания, достаточного количества белка и клетчатки, силовых тренировок и стабильного контроля калорий. Понимание границ эффективности таких методов является ключевым перед тем, как включать их в свой рацион.
"Инфлюенсеры TikTok утверждают, что употребление каждое утро смеси из 237 мл теплой воды, розовой гималайской соли, лимонного сока с имбирем или медом или без поможет похудеть, ускорить метаболизм, вывести токсины из организма, уменьшить вздутие живота и улучшить гидратацию благодаря электролитам из соли", – говорит врач-остеопат Ришель Коррадо.
В чем заключается "трюк с розовой солью"?
По словам врача Мира Али, хирурга и специалиста по бариатрии, этот напиток состоит из воды, розовой гималайской соли и лимонного сока. Его сторонники считают, что он может ускорять метаболизм, уменьшать вздутие и способствовать похудению.
Однако не все готовы в это верить даже после личного опыта. "Должен сказать, что я сам это попробовал, и не знаю, как люди могут это употреблять, потому что вкус не такой уж и замечательный", – отмечает семейный врач Майк Севилья.
Действительно ли это помогает худеть?
Медики единодушны: научных доказательств эффективности этого метода нет.
"Нет абсолютно никаких научных доказательств в подтверждение этого метода", – отмечает Коррадо.
Врач Али добавляет, что хотя отдельные ингредиенты сами по себе не вредны, их комбинация не влияет на снижение веса.
"Я не видел, чтобы это работало", – подтверждает и Севилья.
Некоторые сторонники тренда утверждают, что напиток "детоксицирует" организм или "очищает кишечник", однако врачи объясняют, что печень и почки сами выполняют эти функции без дополнительных "очистительных" коктейлей.
Также распространенное утверждение о "смещении pH организма" является мифом. Организм самостоятельно регулирует кислотно-щелочной баланс, и продукты питания не способны его существенно изменить.
Есть ли польза от ингредиентов?
Отдельные компоненты действительно обладают определенными свойствами, но они не связаны с похудением. Вода является самой полезной частью такого напитка. Она поддерживает нормальную гидратацию и может заменить сладкие напитки.
Лимонный сок содержит небольшое количество витамина С, но его влияние на вес минимально. Соль может помогать восстанавливать электролиты, однако большинство людей и так потребляют ее избыток. Избыточность натрия может даже способствовать задержке жидкости и вздутию.
Риски "трюка с розовой солью"
Врачи отмечают, что регулярное употребление такого напитка может быть вредным. Среди возможных последствий:
- раздражение желудка и пищевода
- диарея
- повышение артериального давления
- риск для почек
- эрозия зубной эмали
Кроме того, лимонный сок натощак может усиливать изжогу и дискомфорт в желудке.
"Выводит ли токсины" розовая соль?
"Нет, абсолютно нет", – подчеркивают врачи. Организм очищается естественным путем через работу печени и почек. Вода действительно помогает этому процессу, но розовая соль не имеет дополнительного "детокс-эффекта".
Как похудеть и уменьшить вздутие?
Специалисты советуют не искать быстрых решений, а менять ежедневные привычки:
- сбалансированное питание с минимальным количеством обработанных продуктов
- достаточное количество белка и клетчатки
- регулярная физическая активность
- полноценный сон (7-9 часов)
- контроль стресса
Также важно поддерживать водный баланс и уменьшать потребление избытка соли и ультраобработанной пищи, что может вызвать задержку жидкости.
Ранее OBOZ.UA объяснял, помогает ли горячая вода похудеть.
