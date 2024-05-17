Тренды макияжа: почему банановая пудра – фаворит среди любителей красоты

В 2016 году бьюти-магнат Ким Кардашьян и ее визажист Марио Дедиванович представили свой образ с использованием банановой пудры в качестве пудры для макияжа. С тех пор этот тренд стал популярен среди любителей красоты.

Эта пудра лучше подходит для тех, кто имеет желтый или золотистый оттенок кожи. Ее можно использовать несколькими способами. Мы собрали для вас информацию, чтобы узнать больше о тренде макияжа.

Банановая пудра имеет мелкую текстуру и скрывает недостатки

Банановая пудра – это порошок желтого цвета, который принадлежит к семейству рассыпчатых пудр. Рассыпчатые пудры имеют мелкую текстуру, которая скрывает недостатки и делает гладкую текстуру.

Банановая пудра с желтым оттенком также может корректировать кожу, поэтому ее можно использовать как праймер даже перед нанесением макияжа. Она также может придать макияжу яркости, не делая его более густым или более масляным.

Лучше всего подходит для тех, у кого желтый оттенок кожи.

Полупрозрачные пудры хорошо подходят для светлых тонов кожи благодаря своему белому подтону, который делает их незаметными на коже. Однако, если у вас смуглая кожа, скорее всего, эти пудры будут ложиться отдельным слоем, вызывая неравномерные пятна на коже.

Банановые пудры лучше всего подходят для тех, кто имеет желтый/золотистый оттенок, и дают четкий вид без пятен.

Простые шаги, как использовать банановую пудру

С помощью кисточки для пудры нанесите банановую пудру на все лицо. Чтобы придать взгляду выразительность, нанесите ее под глаза и оставьте на пять минут.

Удалите излишки пудры с лица с помощью кисточки для пудры. Это гарантирует, что ваш макияж продержится целый день, а также предотвращает оседание консилера в мелких морщинках.

Эта пудра может по-разному подчеркнуть ваш образ.

Банановую пудру можно использовать в качестве корректора, чтобы исправить красные пятна, уменьшить чрезмерный блеск и другие недостатки для безупречного завершения. Ее можно использовать для освещения зоны под глазами, носа, лба и подбородка.

Для более мягкого и естественного вида нанесите пудру на кисточку с консилером. Растушуйте продукт на участках, которые вы хотите выделить отдельно.

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