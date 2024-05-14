Кофейные маски для сияния и молодости кожи лица: как сделать
В последние годы кофе приобрел популярность в уходе за кожей благодаря своим невероятным свойствам. Содержащий кофейную кислоту и антиоксиданты, такие как фенолы, он может эффективно бороться со свободными радикалами, замедлять признаки старения и питать кожу.
News Bytes рассказал о нескольких простых и эффективных масках для лица, которые можно сделать собственноручно, чтобы ваша кожа выглядела сияющей и молодой.
Кофе с молоком
Эта маска идеально подходит для отшелушивания кожи и удаления загрязнений. Смешайте одну столовую ложку кофе с полутора столовыми ложками сырого молока. Получив однородную пасту, нанесите на очищенное лицо и шею и оставьте на 10-15 минут, а затем смойте холодной водой.
Кофе и мед
Мед известен своими увлажняющими свойствами, а в сочетании с кофе он может творить чудеса с вашей кожей. Чтобы приготовить эту маску, просто смешайте ее в соотношении 1/1 и аккуратно нанесите эту смесь на лицо круговыми движениями. Дайте ей высохнуть примерно 20 минут, а затем смойте холодной водой с пенкой для умывания.
Кофе, йогурт и куркума
Эта комбинация идеально подходит для жирной и склонной к акне кожи. Антибактериальные свойства куркумы могут эффективно бороться с высыпаниями, в то время как йогурт помогает контролировать выделение себума и обеспечивает увлажнение, а кофе помогает очистить поры и снизить воспаление. Смешайте по две столовых ложки йогурта и молотого кофе с половиной чайной ложки куркумы и нанесите пасту на очищенное лицо, оставьте на 10 минут перед тем, как смыть.
Кофе, оливковое масло и коричневый сахар
Этот скраб идеально подходит для мягкого, но эффективного отшелушивания. Оливковое масло не закупоривает поры, а коричневый сахар и кофе вместе удаляют омертвевшие клетки кожи. Смешайте их и нанесите эту смесь на лицо круговыми движениями.
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