Тренировка №1 для увеличения мышечной массы и уменьшения жира на животе

Если вы хотите избавиться от жира на животе и получить тонкую талию, тренировки с собственным весом могут стать вашим лучшим помощником. Эти упражнения помогают сжигать калории, укреплять мышцы и улучшать общую физическую форму без необходимости в тренажерах.

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Всего несколько раз в неделю таких тренировок и вы заметите значительные изменения во внешнем виде и самочувствии. Издание eatthis.com подготовило несколько упражнений, которые помогут вам добиться желаемых результатов.

Следующая тренировка нацелена на основные мышцы всего тела и позволяет варьировать интенсивность в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Выполняйте каждое упражнение по 3 подхода по 8-12 повторений, с перерывами 60 секунд. Повторяйте тренировки до трех раз в неделю.

Прыжки по выпадам

Это упражнение идеально подходит для активизации квадрицепсов и стимулирования метаболизма одновременно развивая силу, стабильность и мощность. Она также отлично подходит для борьбы с жировыми отложениями на животе.

Станьте в позу для выпадов, опуститесь вниз. Как только ваша передняя нога коснется земли, оттолкнитесь, выпрыгнув вверх. Приземлившись, немедленно переходите к следующему повторению.

Для снижения интенсивности можно выполнять стандартные выпады без скачков. Для усложнения попытайтесь поменять ноги в воздухе, приземлившись в противоположную стойку.

Плиометрические отжимания

Плиометрические отжима – это отличный способ усложнить обычные отжимы без дополнительного оборудования.

Начните в положении планки, опускаясь в пол, сгибая локти. Затем быстро толкните руки от земли, попытавшись оторвать их от поверхности.

Для уменьшения сложности выполняйте стандартные отжима. Для увеличения сложности приподнимите ноги, следя за тем, чтобы бедра не провисали, а пресс был активно вовлечен.

Прыжки с приседаний

Приседания – это одно из самых эффективных упражнений для тренировки нижней части тела. А прыжковые приседания придают взрывную силу и интенсивность.

Встаньте, поставив ноги на ширину плеч. Сделайте полуприседания, а затем быстро прыгайте вверх, приподнимая руки над головой. Приземлившись, сразу опуститесь в глубокое приседание и переходите к следующему повторению.

Альпинисты

Альпинисты – это одни из самых лучших упражнений для активизации мышц пресса и борьбы с жиром на животе.

Станьте в планку. Подтягивайте одно колено к груди, затем быстро вернитесь в начальную позицию и сделайте то же самое с другой ногой. Следуйте по 10 повторений на каждую сторону, в общей сложности 20 повторений на подход.

Берпи

Берпи – это упражнение для всего тела, которое помогает быстро сжигать калории и тренирует разные группы мышц. Это движение отлично ускоряет метаболизм и процесс сжигания жира.

Для выполнения берпи начните с приседания в прыжке, затем опуститесь в позицию планки. По желанию можно выполнить отжим для повышения интенсивности. Быстро прыгайте обратно в приседания и выпрыгивайте вверх в следующем подходе. Повторите 10 раз.

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