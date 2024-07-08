Тренировка №1: упражнения на полу, которые помогут избавиться от вздутия

Вздутие живота – это не только дискомфорт, но и частая проблема, которая может быть достаточно болезненной. По данным клиники Кливленда, от 10% до 25% людей иногда сталкиваются со вздутием, а около 10% чувствуют это регулярно.

Причины вздутия могут быть разнообразными, и существуют разные методы его решения, такие как антацидные средства, травяные чаи, специальные добавки и упражнения. Издание eatthis.com рассказывает о самых эффективных упражнениях на полу, помогающих снизить вздутие.

Хорди Садурни, персональный тренер по силовым тренировкам и велоспорту и основатель JS Cycling Training, рекомендует упражнения для уменьшения вздутия живота. Он рассказывает: "Глубокое дыхание и некоторые растяжки, влияющие на подвижность позвоночника, могут помочь снизить вздутие живота. Это стимулирует движения средней части тела, что способствует выведению газов и уменьшению дискомфорта. Я предлагаю выполнить три растяжки и два основных упражнения".

Садурни советует выполнять два-три подхода из приведенных пяти упражнений, делая перерывы на одну-две минуты.

Поза кошки-коровы

Часто наш позвоночник страдает из-за недостаточной подвижности и длительного сиденья. Это упражнение помогает восстановить естественное положение позвоночника и снизить дискомфорт в спине. Вне кошки-коровы часто практикуется в йоге. Для выполнения упражнения встаньте на колени и руки, удерживая позвоночник в нейтральном положении. Поднимите голову и прогните спину (вне кошки), удерживайте на одну секунду, затем согните шею, глядя вниз, и выгните спину (вне коровы). Повторите пять раз.

Универсальная растяжка

Эта растяжка идеально подходит для скручивания туловища и растяжения бедра. Люди, ведущие сидячий образ жизни, часто испытывают проблемы с бедрами, что может вызвать вздутие живота и напряжение в спине. Начните с глубокого выпада, откинув правую ногу назад и вытянув правое колено. Уложите руки на пол, поднимите левую руку и вытяните ее назад, удерживая три-пять секунд. Повторите трижды для каждой стороны.

Вне ребенка

Это упражнение знакомо йогам и помогает снять напряжение в нижней части спины. Сядьте на колени, наклонитесь вперед, вытянув руки перед собой как можно дальше. Оставайтесь в этом положении 20-30 секунд, дышите и концентрируйтесь на растяжении позвоночника. Это поможет снять напряжение, увеличить пространство межпозвонковых дисков и добавить кислорода.

Боковая планка с поворотом

Это упражнение укрепляет мышцы средней части тела. Лягте на бок, удерживая вес верхней части тела на одном предплечье. Другую руку приподнимите над собой, затем опустите ее под туловище, выполняя вращательное движение. Повторите 8-10 раз для каждой стороны.

Фронтальная планка

Лягте лицом вниз, держа тело прямым, но сосредоточьтесь на напряжении средней части тела. Натяните пупок активируя внутренние мышцы живота. Это поможет облегчить вздутие, обеспечивая работу кишечника.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 лучших упражнениях для поддержания нижней части тела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.