Тренировка для рук: как сделать их сильными и подтянутыми

Многие люди сталкиваются с проблемой избыточного жира на руках, особенно в зоне трицепсов. Чтобы сделать руки подтянутыми и стройными, необходимо не только укреплять мышцы, но сжигать жир по всему телу.

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Лучший способ добиться этого – регулярные силовые тренировки, которые задействуют большие группы мышц и помогают сжигать больше калорий. Издание eatthis.com подготовило эффективный комплекс упражнений, который поможет вам подтянуть мышцы рук.

Мифы о сжигании жира на руках

Многие считают, что выполнение упражнений на трицепс поможет быстро избавиться от лишнего жира на руках. Однако это заблуждение. Локальное сжигание жира невозможно – жир уменьшается по всему телу, а не в одной отдельной зоне. Чтобы добиться результата, нужно использовать упражнения, которые привлекают большие группы мышц и способствуют сжиганию максимального количества калорий.

Также важно тренироваться регулярно, ежедневно бросая вызов своему телу, а не ограничиваться 2-3 занятиями в неделю.

Советы для эффективных тренировок

Выбирайте вес, который будет достаточно тяжелым, но не заставит вас перенапрягаться или выполнять упражнения с неправильной техникой.

Выполняйте упражнения в спокойном темпе, не истощая себя.

Регулярность и терпение помогут добиться видимых результатов.

С течением времени вы увидите, как ваша физическая форма меняется, а руки становятся подтянутыми.

Тренировка для тонуса рук

Обратные выпады с подъемом на платформу

Станьте на платформу высотой 10-15 см. Отведите одну ногу назад, опускаясь так, чтобы колени сгибались под углом 90 градусов. Возвратитесь в исходное положение, поднимаясь с помощью передней ноги. Для усложнения упражнения можно использовать гантели. Выполните 4-5 подходов по 5 повторений на каждую ногу.

Подтягивание

Возьмитесь за перекладину ладонями к себе, сожмите лопатки и подтянитесь, приподнимая грудь. Если подтягивание пока сложно, используйте тренажер для тяги вниз. Сядьте, держась за ручки, и тяните вес к ключицам, не прогибаясь. Выполняйте 4-5 подходов по 5 повторений.

Отжим с TRX-ремнями

Держите TRX-ремни в руках, расположитесь в положении отжима, держа корпус ровным. Опускайтесь, держа локти близко к телу. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений.

Перевернутые тяги с TRX

Держите ремни TRX снизу, расположив ноги поближе к опорной точке. Подтягивайтесь, сжимая лопатки, держа тело ровным. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете уменьшить жир в проблемных зонах, достигнув подтянутого и стройного вида рук.

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