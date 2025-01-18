Секреты тренировки Barre для идеальных ягодиц: 3 ключевых совета

Никому не нравится тратить время на тренировку, когда результат кажется невидимым. Если вы хотите побыстрее увидеть изменения, тренировка Barre может стать лучшим помощником.

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Эти упражнения, направленные на укрепление ягодиц, помогают достичь отличных результатов за короткое время. Изучите три секрета, которые помогут сделать ваши ягодицы подтянутыми и стройными, пишет eatthis.com.

Barre – это отличный способ для укрепления ягодиц. Это тренировка для всего тела, основанная на микродвижениях, направленных на истощение мышц, особенно нижней части тела, для создания утонченного и рельефного силуэта.

1. Добавьте еще одну секунду

Когда вы чувствуете, что мускулы уже горят, не торопитесь заканчивать упражнение. Удерживайте напряжение еще на секунду – это сделает тренировку более интенсивной и принесет более быстрые результаты.

2. Сконцентрируйтесь на мышцах

На занятиях важно сохранять концентрацию. Если вы заметили, что ваши мысли рассеиваются, направьте их на работу ягодичных мышц. Эта связка "ум-тело" поможет активировать нужные группы мышц и повысить эффективность упражнений.

3. Используйте позицию на четвереньках

Хотя стоячие упражнения отлично подходят для ягодиц, они часто привлекают и другие мышцы. Чтобы сосредоточиться исключительно на ягодичных мышцах, выполняйте упражнения в положении на четвереньках – это поможет лучше выровнять тело и стабилизировать его.

Как воплотить советы в жизнь?

Вот простой 6-минутный комплекс упражнений для тренировки ягодиц дома:

Мостик для ягодиц: лягте на спину, согните колени, ступни разместите на ширине бедер. Поднимите бедра, напрягая ягодицы и кор, и постепенно опустите назад.

Выполните 10 подъемов таза.

В верхней точке произведите 10 небольших импульсов.

Сделайте перерыв на 15 секунд.

Повторите этот цикл еще дважды, чтобы завершить три подхода.

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