Тренировка для улучшения мышечной массы: упражнения для выносливости после 60 лет

После 60 лет важно поддерживать мышечную выносливость, чтобы улучшить стабильность, уменьшить риск падений и легче выполнять повседневные дела. Кроме того, это не только о силе, но и о способности мышц работать дольше без усталости и жить полноценной жизнью не завися от других

Предлагаем рассмотреть упражнения на выносливость от Eat This, Not That, которые укрепляют основные мышцы. Обновите привычные тренировки, чтобы оставаться активными и здоровыми в любом возрасте.

Увеличение мышечной массы в состоянии напряжения

Для увеличения мышечной выносливости необходимо увеличить время для напряжения мышц. Для этого вместо стандартных 6-12 повторов следует выполнить от 12-20 с привлечением веса. Кроме того, сократите время для отдыха между подходами, чтобы повысить интенсивность нагрузки. Стоит отметить, что использование меньшего веса в этом случае поможет достичь наилучших результатов.

Упражнения, которые с возрастом улучшают активность

Для развития мышечной выносливости используйте простые упражнения: отжимания, приседания, планки или выпады. Они не требуют оборудования, задействуют несколько групп мышц и к ним легко адаптируются. Увеличивайте количество повторений или продолжительность тренировки, чтобы улучшить эффект.

Кроме того, для разнообразия попробуйте суперсеты. Для этого нужно выполнять 2 упражнения без перерыва, например, отжимания после жима лежа. Это эффективный способ одновременно тренировать похожие мышечные группы и повышать интенсивность тренировки.

