Тренировка для верхней части тела: как улучшить внешний вид торса. Видео

Чтобы достичь подтянутого торса, важно тренировать основные группы мышц от шеи до талии, включая грудные, плечи, спину и живот. Для этого следует использовать комплексные тренировки, а также придерживаться диеты, богатой белком и питательными веществами.

В Eat This, Not That поделились упражнениями, которые помогут вам приблизиться к желаемой фигуре. Тренируйте верхнюю часть тела дважды в неделю, выполняя 3 подхода по 8-12 повторений с достаточным весом и отдыхом до 60-90 секунд между подходами.

Жим лежа

Ложитесь на скамью, держа ноги на полу, штангу над шеей, а руки для крепкого хвата — на ширине плеч. Медленно опускайте штангу к груди, держа локти под углом 45 градусов, а затем поднимите ее назад, активно работая грудью, плечами и трицепсом.

Подтягивание широким хватом

Возьмитесь за перекладину руками чуть шире плеч, а ладони должны быть направлены от себя. Подтягивайтесь, задействуя спину и сохраняя контроль над движениями. Старайтесь, чтобы грудь касалась перекладины, не опуская плечи. Вернитесь в исходную позицию и повторяйте упражнение.

Жим гантелей от плеч

Чтобы правильно выполнить упражнение, станьте прямо, держа гантели на уровне плеч, ладонями вперед. Протяните руки вверх, держа спину прямой не поднимая плечи и слегка сведите гантели в верхней точке. Медленно верните гантели в исходную позицию, контролируя движение.

Тяги со штангой в наклоне

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа штангу обратным хватом. Слегка согните колени, наклоните бедра вперед, держите спину прямой, а затем подтягивайте штангу к туловищу, сводя лопатки и сжимая их в конце движения. Избегайте подъема плеч и контролируйте опускание веса.

Опускание на трицепс

Для подъемов на трицепс разместите руки на ширине плеч на брусьях. Опустите тело, сгибая локти и опуская грудь до уровня плеч. Затем вернитесь в исходное положение, полностью вытянув руки. Во время выполнения упражнения держите локти близко к телу, а ноги можно выпрямить или согнуть в коленях.

Подъем ног вися

Для выполнения подъемов ног возьмитесь за перекладину верхним хватом, держа руки шире плеч. Поднимайте ноги к груди, удерживая их прямыми и сделайте паузу на верхней точке перед медленным опусканием. Выполняйте упражнение, контролируя движения и сохраняя стабильность в течение подхода.

Велосипедные скручивания

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. При этом руки должны легонько касаться головы. Поднимите голову, плечи и стопы, втягивая пресс и начните чередовать движения, вытягивая одну ногу и подтягивая колено к груди, при этом поворачивая корпус. Чередуйте стороны, контролируя движения, как при кручении педалей.

