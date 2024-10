Тренировка для всего тела после 40 лет: как уменьшить высунутый живот

Если вы хотите уменьшить жир на животе после 40 лет важно понимать, что хотя это будет трудный путь, но все же вполне достижимый. Сосредоточьтесь на здоровой диете с дефицитом калорий, ежедневном движении и силовых тренировках, поскольку сложные упражнения активируют больше мышечных групп и помогают эффективно сжигать лишние калории.

Предлагаем ознакомиться с тренировкой для всего тела от Eat This, Not That, что стимулирует общую потерю жира. Старайтесь последовательно выполнить до 3-4 подходов из приведенных упражнений и не забывайте о регулярности тренировки.

Скручивание с гантелями

Возьмите одну гантель обеими руками, разместив обе руки под ее верхнюю часть. Поднимите вес до уровня груди, сильно сгибая бицепс, затем опустите гантель до исходной позиции. Сделайте 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Становая тяга с гантелями

Положите гантель перед собой и поставьте ноги на ширине плеч. Присядьте, держа грудь высоко. Потом, поднимите вес через пятки и бедра, используя ягодицы и квадрицепсы. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Тяга верхнего блока к груди

Возьмитесь за гриф ладонями от себя чуть шире плеч, потяните его вниз к грудине, напрягая ягодицы в конце движения. В верхней точке растяните мышцы, поднимая лопатки. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Жим гантелей плечом

Для этого упражнения, разместите гантели возле плеч, ладонями внутрь. Напрягите пресс и ягодицы, выталкивая гантели вверх и медленно опускайте вес. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений, контролируя опускание веса.

Выпады при ходьбе с гантелями

Держа гантели в каждой руке, сделайте шаг вперед, опускаясь, пока заднее колено не коснется пола. Шагайте другой ногой и повторяйте движение. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

