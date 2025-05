Тренировка для женщин, которая способствует стройности

Для достижения идеальной формы нижней части живота важно использовать правильный подход к тренировкам. В конце концов, укрепление этой области не только улучшает эстетический вид тела, но и помогает улучшить физическую форму и общий тонус тела.

В Eat This, Not That рассказали, какие универсальные силовые упражнения для похудения отлично подходят как для мужчин, так и для женщин. Комбинация таких упражнений в сочетании с правильным питанием и регулярными аэробными тренировками поможет достичь желаемых результатов.

Планка

Планка эффективно укрепляет мышцы живота, косые мышцы и спину, активируя основные группы мышц. Для выполнения начните с позиции на руках и коленях. Вытяните ноги назад, удерживая прямую линию от головы до пяток. Убедитесь, что пресс вовлечен в тренировку, а бедра не провисают.

Поднятие ног

Чтобы выполнить упражнение, лягте на спину, положив руки под ягодицы или по бокам, и поднимите ноги прямо к потолку. Медленно опустите их назад, не касаясь земли, сожмите мышцы живота на несколько секунд в конце движения и повторите движение. Такое простое поднятие ног эффективно прорабатывает нижнюю часть пресса.

Мертвые жуки

Упражнение "Мертвые жуки" поможет укрепить нижнюю часть живота и активировать поперечные мышцы, когда вы чередуете движения верхней и нижней части тела. Чтобы выполнить, лягте на спину, поднимите руки к потолку, а колени согните под углом 90 градусов. Опустите правую руку назад, одновременно вытянув левую ногу, а затем вернитесь в исходную позицию и поменяйте сторону. Следите, чтобы спина оставалась на полу на протяжении всего упражнения.

Боковая планка с подъемом ног

Такое упражнение укрепляет косые мышцы, ягодицы и мышцы живота, улучшая стабильность тазобедренного сустава и поддержку при ежедневных действиях. Для выполнения лягте на бок, опираясь на левую руку или предплечье, и на 30 секунд поднимите правую ногу как можно выше, держа тело в прямом положении. Далее, опустите ногу, не касаясь левой, и повторите упражнение.

Удары ногами лежа

Махи ногами — это отличное упражнение для укрепления нижней части пресса и сгибателей бедра. Чтобы выполнить, лягте на спину, положив руки под ягодицы. Поднимите ноги на несколько сантиметров и выполняйте быстрые движения вверх-вниз. Выполняя упражнение задействуйте мышцы пресса, а спину прижмите к полу.

