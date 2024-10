Тренировка, которая поможет бороться с жиром людям среднего возраста

Если вам от 40 до 60 лет, вероятно, вы можете иметь определенные проблемы с лишним весом, из-за уменьшения физической активности и нездорового питания. Тем не менее регулярные физические упражнения и сбалансированный рацион, могут помочь улучшить ваше самочувствие и существенно улучшить физическую форму.

Видео дня

Кроме того, в этом возрасте особенно необходимы силовые тренировки, поскольку они помогают увеличить мышечную массу, что в свою очередь повышает метаболизм. В Eat This, Not That поделились комплексом тренировок, что поможет достичь желаемых целей, несмотря на возраст.

Приседания с гирей

Начните с приседаний с гирями, держа их близко к сердцу. Стоя прямо, активируйте мышцы кора, отведите бедра назад и выполняйте приседания. Когда бедра будут параллельны полу, толкнитесь назад через пятки, используя ягодицы и квадрицепсы. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Жим гири

Возьмите гири и держите их в руках в позиции стоя. Поднимите одну гирю, удерживая корпус напряженным, а грудь поднятой, максимально сгибая плечо и трицепс. Опустите гирю вниз и повторите с другой рукой. Сделайте 3 подхода по 8 повторений для каждой руки.

Обратные выпады со штангой

Для выполнения упражнения разместите штангу на верхней части спины, но не на шее. Держите корпус напряженным, а грудь приподнятой и отступите одной ногой назад. Оттолкнитесь через пятку передней ноги, сгибая бедра и ягодицы для завершения движения. Выполните 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги.

Тяга с гантелями

Для выполнения этого упражнения, разместите одну руку на тренажерной скамье, держа ядро напряженным, а грудь поднятой. В другой руке возьмите гантель и двигайте ее назад, удерживая локоть развернутым. На верхней фазе движения сожмите верхнюю часть спины, а затем сопротивляйтесь во время возвращения. Выполните 3 подхода по 10 повторений для каждой руки.

Ротации со штангой

Для выполнения упражнения, возьмитесь за конец штанги обеими руками и вытяните ее перед собой, стоя на ширине плеч. Вытяните штангу в одну сторону, поворачивая ноги в том же направлении. Затем, ведя бедрами и плечами, поверните гриф в противоположную сторону, поддерживая напряжение в теле. Сделайте 3 подхода по 10 повторений для каждой стороны.

Ранее OBOZ.UA рассказал об упражнениях с собственным весом, которые подтягивают все тело.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.