Тренировка, которая убирает абдоминальный жир: как улучшить тело и здоровье

Что эффективнее для стройного тела — кардио или силовые тренировки? На самом деле лучший результат для тела предоставляет их сочетание, ведь упражнения вместе с правильным питанием играют важную роль в похудении и подтягивании тела.

Исследования подтверждают, что для уменьшения жира на животе, стоит комбинировать аэробные нагрузки с силовыми упражнениями, поскольку такая стратегия помогает сжигать жир, улучшать рельеф мышц и положительно влиять на общее состояние здоровья. Почему эта стратегия считается лучшей для улучшения здоровья и вида тела, рассказали в Eat This, Not That.

Аэробные упражнения, такие как бег, езда на велосипеде и эллиптические тренировки, эффективнее сжигают абдоминальный жир, в частности висцеральный, который является самым опасным для здоровья. Он накапливается вокруг органов, повышая риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Кроме того, исследования показывают, что именно аэробные и силовые тренировки лучше способствуют его уменьшению.

Также, стоит учитывать, что кроме глубокого висцерального жира, который накапливается вокруг органов, существует подкожный, что ближе к поверхности кожи. Этот тип жировых отложений менее опасен, может накапливаться на бедрах, руках и животе, а также выполнять защитную функцию. Тем не менее, если вы хотите уменьшить его количество, важно выбрать правильную стратегию.

Оптимальный подход – сочетание аэробных и силовых тренировок. Исследования показывают, что даже 4 недели занятий средней интенсивности могут значительно уменьшить подкожный жир, особенно у людей с лишним весом. Кроме того, сочетание кардио и силовых упражнений эффективнее для сжигания жира, чем любой из этих методов, применяемый по отдельности. Это касается не только жира на животе, но и общего уменьшения жировых отложений.

Наука подтверждает, что это особенно полезно для людей с лишним весом, в том числе пожилых, поскольку помогает улучшить состав тела и поддержать мышечную массу. Регулярное сочетание двух видов тренировок способствует лучшим результатам в контроле веса и общем здоровье.

Чередование аэробных и силовых тренировок в зале или дома помогает не только избавиться от абдоминального жира, но и снизить риск хронических заболеваний, связанных с висцеральным жиром. Однако для максимального эффекта следует сочетать тренировки с питанием, которое будет поддерживать дефицит калорий и здоровый баланс нутриентов.

