Тренировка, которая убирает обвисший жир на руках. Видео

Если у вас есть обвисшая кожа и мышцы в области верхней части рук, то вы, вероятно, имеете "крылья летучей мыши". Для того чтобы подтянуть эту кожу и укрепить мышцы, стоит включить специальные упражнения, которые помогут быстро достичь результата.

Какие упражнения подтягивают кожу и укрепят мышцы на движениях? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Трицепсы с отведением

Начните тренировку для рук с отведений трицепсов. Для этого, возьмите пару гантелей, наклонитесь вперед и держите локти возле тела. Поднимите предплечья назад, а затем медленно вернитесь в исходную позицию. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений для эффективного тонирования мышц.

Skull Crushers (отжимания гантелей возле лица)

Упражнение "Skull Crushers" достаточно простое и эффективное для рук. Для их выполнения используйте одну гантель, держа ее обеими руками, или по одной в каждой руке. Лягте на спину, держите руки неподвижными и опускайте гантель ко лбу, сохраняя стабильность. Поднимите гантель назад, выпрямив руки. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Давление гантелей с узким хватом

Для выполнения возьмите гантели в обе руки и лягте на пол или скамью. Поднимите обе руки, чтобы они были прямыми, а запястья находились прямо над плечами, ладони направлены друг к другу. Затем опустите гантели, сгибая локти до угла 90 градусов, и поднимите их назад, выпрямляя руки. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений для эффективного тонуса.

Отжимания на трицепс

Начните в положении планки, держа руки на ширине плеч. Медленно опускайте грудь к полу, держа локти направленными назад, а руки параллельно бокам. Нажимайте ладонями, чтобы вернуться в исходную позицию и повторяйте упражнение. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений.

