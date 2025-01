Тренировка, которая возвращает молодость: упражнения для наращивания мышечной массы

Для улучшения физической формы и вида, важно вести активный здоровый образ жизни, в частности придерживаться диеты с высоким содержанием белка, овощей и фруктов и регулярно заниматься физическими упражнениями. Это поможет не только улучшить гибкость, осанку и сон, но и будет стимулировать обмен веществ.

Также, поскольку с возрастом теряется мышечная масса, что замедляет метаболизм, необходимо сочетать кардио и силовые тренировки. В Eat This Not That поделились комплексом физических упражнений, которые помогут вернуть молодой вид и самочувствие.

Румынская становая тяга с гантелями

Возьмите гантели в руки и поставьте их перед собой. Далее, держа спину прямо, а колени мягкими, отведите бедра назад, прокатывая гантели вниз по бедру. Когда почувствуете растяжение в подколенном сухожилии, поверните бедра вперед, сжимая ягодицы. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Жим гантелей в наклоне

Лягте на наклонную скамью с гантелями в руках, держа их над собой. Опускайте гантели к груди, потянув лопатки назад и вниз. Затем верните гантели в исходное положение, сжимая грудные мышцы. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.

Выпады при ходьбе с гантелями

Держите по одной гантели в каждой руке. Сделайте шаг вперед одной ногой и опуститесь, пока заднее колено не коснется пола. Затем смените ногу и повторите упражнение. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.

Тяга с гантелями

Лягте параллельно скамье, став коленом и одной рукой на ее поверхность для равновесия. Возьмите гантель другой рукой, опустив ее вниз к полу, а затем подтяните к бедру, напрягая спину. Верните руку вниз и хорошо растянитесь перед следующим повторением. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений на каждую руку.

