Тренировка, ликвидирующая целлюлит: упражнения, которые наращивают мышцы

Многие женщины стремятся уменьшить проявления целлюлита в нижней части тела, однако важно понимать, что целлюлит появляется из-за сочетания факторов, таких как генетика, питание и уровень активности. Для контроля целлюлита и его уменьшения, необходимы сбалансированное питание и эффективные тренировки.

В Eat This, Not That рассказали, что именно стоит знать о целлюлите и какие упражнения помогут уменьшить его проявления. Рассмотрите эту информацию, чтобы улучшить состояние кожи и чувствовать себя более уверенно.

Факты о целлюлите

Целлюлит - это естественное состояние, которое более распространено среди женщин из-за особенностей распределения жира и тканей. Уменьшить его можно, снизив общий уровень жира благодаря дефициту калорий и диете с высоким содержанием белка и овощей. Кроме того, добавьте к диете силовые упражнения для мышц и кардио высокой интенсивности, чтобы улучшить кровообращение. Начните с базовых движений и упражнений, которые представлены ниже. Они укрепляют проблемные зоны, приближая нужный результат.

Сгибание ног с мячом

Лягте на спину, а ноги положите на мяч. Поднимите бедра, скрутите мяч к себе пятками, напрягая подколенные сухожилия и ягодицы. Верните мяч назад, сохраняя бедра приподнятыми. Выполните 15-20 повторений.

Тяга бедра

Лягте верхней частью спины на скамью или платформу, а ноги расставьте на ширину плеч. Разместите вес (гантель или штангу) на бедрах. Напрягите пресс, опустите бедра, а затем мощно протолкните их вверх, сжимая ягодицы в верхней точке на 2 секунды. Выполните 10-12 повторений.

Интервальный спринт на беговой дорожке

Установите беговую дорожку на наклон до 10% и установите скорость чуть выше вашего обычного темпа. Встаньте на дорожку и в течение 30 секунд выполняйте спринт. Далее возьмитесь за поручни и вернитесь на неподвижную часть. Отдохните в течение 30 секунд и повторите цикл 10 раз. Эта тренировка поможет улучшить выносливость и сжечь больше калорий.

