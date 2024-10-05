Тренировка на беговой дорожке, которая изменит твое тело

Ни для кого не секрет, что кардиоупражнения способствуют похудению. Любители спорта часто занимаются на беговой дорожке. Это оборудование является отличным способом потерять лишние килограммы и укрепить тело.

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К примеру, быстрая ходьба или бег под наклоном позволяют сжечь больше калорий, чем выполнение тех же упражнений на ровной поверхности. Угол наклона также способствует наращиванию мышечной массы. Издание eatthis.com опубликовало самые эффективные упражнения по сжиганию жира, которые можно выполнить на этом тренажере. Найдите баланс между стабильными кардиотренировками и интервалами

Кардио является важной составляющей здорового образа жизни наряду с правильной диетой и силовыми тренировками. Существует множество кардиоупражнений, среди которых тренировки на велотренажерах, лестницах, пешие прогулки, езда на велосипеде и, конечно, использование беговой дорожки.

Беговые дорожки – отличный инструмент для сжигания жира, особенно если вы живете в местности с непредсказуемой погодой или хотите контролировать свой темп и наклон.

Когда речь идет о кардиотренировках для сжигания жира, важно найти баланс между стабильными тренировками и интервалами. Стабильные тренировки сосредоточены на аэробной выносливости и могут быть выполнены чаще, в то время как интервальные тренировки акцентируют внимание на анаэробных усилиях. Восстановление после интервальных упражнений может быть сложнее, поэтому рекомендуется выполнять 2-3 раза в неделю. Сочетая оба вида тренировок, вы добьетесь наилучших результатов в улучшении аэробной подготовки и сжигании жира.

Вот несколько аэробных и интервальных тренировок на беговой дорожке, которые вы можете добавить в свой фитнес-план для достижения цели похудения.

Ходьба на беговой дорожке

Для этой тренировки установите наклон на максимальное значение (обычно 15 градусов) и скорость от 3,0 до 3,5 миль/час. Ходите по этому темпу и под этим наклоном в течение 20-30 минут, и вы почувствуете, как ускоряется пульс.

Интервал спринта на беговой дорожке

Начните эту тренировку, поставив ноги за пределы пояса. Установите наклон на 10% и скорость немного выше, чем ваш обычный темп бега. Когда все будет готово, осторожно встаньте на беговую дорожку и спринтуйте в течение 30 секунд. Затем возьмитесь за ручки по бокам и прыгните обратно на неподвижную часть беговой дорожки. Отдохните 30 секунд, после чего повторите это упражнение 10 раз.

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