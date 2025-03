Тренировка низкой интенсивности: лучшие упражнения для начинающих

Если вы стремитесь к изменениям, не бойтесь внедрить в свою рутину короткие 10-минутные тренировки. Простые упражнения низкой интенсивности способны помочь сделать первый шаг в правильном направлении и существенно улучшить физическую форму.

Видео дня

Кроме того, такая активность не только безопасна, но и эффективна для похудения, а также улучшения настроения и самочувствия. Какие простые упражнения могут выполнять новички без риска получить травму, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания с гантелями

Держите гантель вертикально перед грудью, держите пресс напряженным и отводите бедра назад, опускаясь в приседания. Поднимитесь на ¼ пути, а затем снова опуститесь. Поднимаясь отталкивайтесь пятками и разгибайте ягодицы. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Отжимания в наклоне

Начните отжимания, поставив ладони на ширине плеч. Держите тело напряженным, сжав ягодицы, и опускайтесь до уровня груди, держа локти под углом 45 градусов. Поднимайтесь, сохраняя правильную позу, завершая движение, растягивая грудь и трицепсы. Если такое упражнение кажется легким, переходите к обычным отжиманиям от пола, выполняя 5-10 повторений в подходах.

Раздельные приседания

При выполнении раздельных приседаний поставьте одну ногу вперед, а другую — сзади, держа корпус напряженным, а грудь — высоко. Опускайтесь, пока заднее колено не коснется пола, а затем протолкните пятку вперед для подъема. Выполняйте по 10 повторений на каждую ногу, добавляя гантели, если вес тела кажется легким.

Тяги с гантелями

Возьмите гантель для гребков, а для равновесия поставьте одно колено и руку на скамью. Тяните гантель к бедру, сжимая спину, а затем опустите руку вниз. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений на каждую руку.

Ранее OBOZ.UA рассказал о простых упражнениях, которые подходят начинающим.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.