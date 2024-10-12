Тренировка с одним движением, которое нужно для вашего тела
Получайте максимум от своих тренировок, выбирая упражнения, которые задействуют несколько групп мышц одновременно. Избегайте изолированных движений, таких как сгибание на бицепс или разгибание ног, а также сосредоточьтесь на сложных упражнениях, таких как жимы и приседания.
В Eat This, Not That! поделились оптимальной тренировкой без сложных движений, которая поможет набрать силу и сжечь лишний жир. Попробуйте включить этот комплекс в свою рутину и старайтесь выполнять 3-4 подхода с различными повторениями для получения лучших результатов.
Гантели - 8 повторений
Для выполнения упражнения поднимите пару гантелей к плечам. Сохраняйте грудь высокой и приседайте, пока бедра не станут параллельными к земле. Используйте импульс для подъема гантелей вверх, а затем согните трицепс, опуская вес обратно на плечи. Повторяйте движения контролируемо.
Тяга с гантелями и отжимания - 6 повторений для каждой руки
Начните из положения для отжимания, держа гантели в руках. Выполните контролируемое отжимание, а затем подтяните одну гантель к бедру, сжав мышцы спины. Верните гантель на землю и сделайте то же самое другой рукой. Завершив, вернитесь в исходную позицию для следующего отжимания.
Обратный выпад с гантелями и жим - 6 повторений для каждой стороны
Возьмите в руки пару гантелей, держа их перед плечами, подняв грудь высоко. Отступите одной ногой назад, пока не коснетесь коленом к земле. Поднимите гантели вверх, затем опустите их и вернитесь в исходное положение. Выполните все повторения на одной ноге, прежде чем сменить сторону.
Турецкие подъемы - 3-5 повторений для каждой руки
Лягте на землю на животе, держа гантель одной рукой над собой. Поднимите бедра от земли, вытянув тело в прямую линию, а другую руку разведите на 45 градусов в сторону. Протисните стоящую ногу и поднимите вес к потолку. Затем, переведите тело в положение выпада, держа колено и стопу в одной линии. Встаньте, не отрывая взгляда от веса и вернитесь в исходную позицию.
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