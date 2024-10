Тренировка, замедляющая старение: какие короткие упражнения, улучшающие качество жизни

Воспаление в организме может повреждать клетки, вызывать болезни, увеличивать вес и ускорять процесс старения. Хроническое воспаление низкой степени - это длительное состояние, вызванное постоянной атакой на иммунную систему, которое можно уменьшить, заменив обработанные продукты на противовоспалительные.

Кроме того, для этого особенно эффективны силовые тренировки, поскольку они снижают уровень воспаления на 32%. Чтобы улучшить состояние, попробуйте программу 3-3-3, которой поделились в Eat This, Not That. Для её выполнения выберите три упражнения без оборудования, выполняйте их по одной минуте в течение трёх раундов три раза в неделю, оставляя дни для кардио.

Планка на одной ноге

Примите положение для отжиманий, опираясь на предплечья. Напрягите пресс и сожмите ягодицы, держа тело ровным. Поднимите правую ногу на 5 секунд, а затем опустите ее и повторите с другой ногой. Чередуйте ноги, соблюдая эту последовательность.

Высокие прыжки на месте

Примите стойку в шахматном порядке, поставив левую ногу вперед. Медленно опустите тело, а затем прыгните, поднимая обе ноги от пола. В воздухе смените положение ног, приземлившись правой ногой вперед. Повторяйте это с каждым прыжком.

Компасный выпад

Станьте с ногами на ширине бедер и сделайте шаг правой ногой вперед, опуская тело, пока правое бедро не станет параллельным полу. Оттолкнитесь назад и повторите для других направлений: вперед для севера, назад для юга, а боковые выпады для востока и запада. Меняйте ноги, когда достигнете юга.

Отжимания

Станьте на четвереньки, расставив руки шире плеч. Выпрямите руки и ноги, а затем опустите тело к полу, пока почти не коснетесь пола грудью. Сделайте паузу, затем поднимитесь в исходное положение.

Подъем бедер

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Поднимите бедра, формируя прямую линию от плеч до коленей. Напрягите ягодицы на пике движения, сделайте паузу, а затем вернитесь в исходное положение.

Альпинисты

Станьте в позу для отжимания, держа тело в прямой линии от головы до лодыжек. Поднимите левую ногу, подтягивая колено к груди, не меняя положения спины. Вернитесь в исходное положение и повторите с правой ногой. Чередуйте движения в быстром темпе.

Воздушное приседание

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч и положив руки на затылок. Опустите корпус, пока бедра не станут параллельными полу. Сделайте паузу и вернитесь в исходное положение.

