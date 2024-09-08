Тренировки Александра Скарсгарда: как актер готовился к роли викинга

Фильм "Северный", вышедший в 2022 году, представил Александра Скарсгарда в роли викинга Амлета, стремящегося отомстить за убийство отца. Чтобы запечатлеть образ могущественного воина, Скарсгард, прошел интенсивную подготовку под руководством личного тренера и диетолога Магнуса Лигдбека.

Издание eatthis.com открывает все секреты тренировочного режима Александра для роли в фильме. Тренер поделился любимыми упражнениями звезды для укрепления мышц рук.

Подготовка к ролям: обычное дело для Скарсгарда

Для 45-летнего шведского актера, уже игравшего в "Легенде о Тарзане" и сериале "Большая маленькая ложь", готовиться к ролям – это привычное занятие. Лигдбек поделился, что подготовка к роли Тарзана в 2016 году была очень напряженной.

"Мы старались очень сильно, но не проводили больше часа на тренировку, и никогда не делали две тренировки в день во время фазы объема. Александр тренировался шесть или семь дней в неделю, и только когда мы брали выходной, это было по его желанию заниматься каждый день Александр также соблюдал высококалорийную диету, потребляя около 7000 калорий в день, всегда чувствуя сытость", – рассказывает Лигдбек.

Фитнес-режим для "Северного": основы и персонаж

Тренировку для роли в "Северном" Александр Скарсгард начал с основных упражнений, которые помогли ему создать образ персонажа. Лигдбек объясняет: "Мы сосредоточились на создании характера героя. Его духом есть волк и медведь. Мы стремились, чтобы Александр был ловок, как волк, и одновременно мощным, как медведь".

Специфические тренировки для роли Амлета

Главная цель тренировок заключалась в наращивании мышечной массы и адаптации тела Александра к движениям, выполняемым его персонажем. Лигдбек подчеркивает: "Мы сконцентрировались на выполнении конкретных движений, которые Амлет будет делать в фильме. Все должно быть натурально и правильно выполнено".

Тренировочные упражнения Александра Скарсгарда

Во время пандемии COVID-19 Скарсгард и Лигдбек создали домашнюю тренировочную зону в гараже актера, используя различные инструменты, такие как боевые веревки и наземные мины для замены тяжелых гирь и тренажеров. Вот несколько примеров упражнений, которые выполнял Скарсгард:

Гибка на бицепс с EZ Bar (3-4 подхода, 10-12 повторений)

Боевые веревки (волны, удары, бока; 3-6 подходов, 30 секунд-2 минуты)

Halo с гирей (3-4 подхода, 10-16 повторений)

Болгарские сплит-приседания с гирями (3-4 подхода, 8-10 повторений)

Вращение наземных мин (3-4 подхода, 10-20 повторений на каждую сторону)

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