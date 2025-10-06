Тренировки для начинающих: 5 эффективных упражнений для сжигания жира на животе

Сжигание жира на животе может показаться сложной задачей, особенно для начинающих. Однако правильное сочетание простых упражнений и сбалансированного питания способно быстро дать результаты.

Издание eatthis.com собрало самые эффективные упражнения для новичков, которые помогут сжечь лишний жир и укрепить мышцы пресса. Следуя этим рекомендациям, вы сможете постепенно достичь плоского и подтянутого живота.

Тренер Ронни Гарсия объясняет: "Важно понимать, что точечное сжигание жира невозможно и неэффективно. Единственный способ избавиться от жира на животе – это уменьшить общее количество жира в теле. Однако, развивая мышцы кора, вы сможете подтянуть и тонизировать среднюю часть тела".

1. Приседания с собственным весом

Начните с классических приседаний. Поставьте ноги на ширине плеч, руки можно вытянуть перед собой или положить на бедра. Отведите бедра назад, опускаясь в приседания, пока они не станут параллельными полу. Затем оттолкнитесь ступнями, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений.

2. Тяга гантелей в наклоне

Встаньте прямо, держа гантель в каждой руке (примерно 4-6 кг для начала). Руки вдоль тела, ладони обращены внутрь. Наклоните туловище вперед, отводя бедра назад, чтобы спина была ровной. Подтяните гантели к туловищу и опустите назад. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

3. Альпинисты

Начните в высокой планке, руки под плечами, тело вытянуто. Напрягите мышцы пресса и быстро подтяните левое колено к груди, затем верните его обратно. Повторите для правого колена, чередуя ноги. Выполняйте 3-4 подхода по 30-45 секунд.

4. Дровосеки

Это упражнение требует тренажера с тросом и подходит для спортзала. Расположите трос на верхнем уровне, возьмитесь за ручку и немного отойдите назад. Поставьте ноги на ширине плеч, немного согните колени. Переносите ручку через тело к противоположному колену, одновременно поворачивая туловище. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений для каждой стороны.

5. Ходьба с нагрузкой

Последнее упражнение для начинающих – это ходьба с нагрузкой. Возьмите гирю весом около 4-6 кг в одну руку, держите ее сбоку тела. Напрягите мышцы пресса, слегка наклонитесь вперед и начните маршировать на месте. Поднимайте ноги так, чтобы бедра были параллельны полу. Выполните 3 подхода по 20-30 повторений.

Этот комплекс упражнений поможет не только сжечь жир на животе, но и укрепить мышцы кора. Главное – регулярность и постепенное повышение нагрузки.

