Тренировки для начинающих: 5 эффективных упражнений для сжигания жира на животе
Сжигание жира на животе может показаться сложной задачей, особенно для начинающих. Однако правильное сочетание простых упражнений и сбалансированного питания способно быстро дать результаты.
Издание eatthis.com собрало самые эффективные упражнения для новичков, которые помогут сжечь лишний жир и укрепить мышцы пресса. Следуя этим рекомендациям, вы сможете постепенно достичь плоского и подтянутого живота.
Тренер Ронни Гарсия объясняет: "Важно понимать, что точечное сжигание жира невозможно и неэффективно. Единственный способ избавиться от жира на животе – это уменьшить общее количество жира в теле. Однако, развивая мышцы кора, вы сможете подтянуть и тонизировать среднюю часть тела".
1. Приседания с собственным весом
Начните с классических приседаний. Поставьте ноги на ширине плеч, руки можно вытянуть перед собой или положить на бедра. Отведите бедра назад, опускаясь в приседания, пока они не станут параллельными полу. Затем оттолкнитесь ступнями, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений.
2. Тяга гантелей в наклоне
Встаньте прямо, держа гантель в каждой руке (примерно 4-6 кг для начала). Руки вдоль тела, ладони обращены внутрь. Наклоните туловище вперед, отводя бедра назад, чтобы спина была ровной. Подтяните гантели к туловищу и опустите назад. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
3. Альпинисты
Начните в высокой планке, руки под плечами, тело вытянуто. Напрягите мышцы пресса и быстро подтяните левое колено к груди, затем верните его обратно. Повторите для правого колена, чередуя ноги. Выполняйте 3-4 подхода по 30-45 секунд.
4. Дровосеки
Это упражнение требует тренажера с тросом и подходит для спортзала. Расположите трос на верхнем уровне, возьмитесь за ручку и немного отойдите назад. Поставьте ноги на ширине плеч, немного согните колени. Переносите ручку через тело к противоположному колену, одновременно поворачивая туловище. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений для каждой стороны.
5. Ходьба с нагрузкой
Последнее упражнение для начинающих – это ходьба с нагрузкой. Возьмите гирю весом около 4-6 кг в одну руку, держите ее сбоку тела. Напрягите мышцы пресса, слегка наклонитесь вперед и начните маршировать на месте. Поднимайте ноги так, чтобы бедра были параллельны полу. Выполните 3 подхода по 20-30 повторений.
Этот комплекс упражнений поможет не только сжечь жир на животе, но и укрепить мышцы кора. Главное – регулярность и постепенное повышение нагрузки.
Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые укрепляют кости.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.