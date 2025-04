Тренировки для укрепления иммунитета: упражнения после 60 лет

Для укрепления иммунитета после 60 лет важно добавить в свой распорядок регулярные физические упражнения. Идеальным вариантом тренировок является сочетание легких и умеренных интервальных упражнений, включая кардио и силовые упражнения.

Они не только улучшают общее состояние здоровья, но и снижают воспаление, что способствует лучшей функции иммунной системы. Какая тренировка необходима для улучшения мобильности и стабильности, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания с собственным весом

Станьте прямо, держа ноги на ширине плеч, а стопы немного развернуты наружу. Во время упражнения держите руки перед собой или скрестите их на груди. Согните колени и опуститесь в приседания, пока бедра не станут параллельными полу. Нажимайте на стопы, чтобы подняться, держа позвоночник прямым. Повторите 15 раз в 3 подходах.

Отжимания от стены

Станьте лицом к стене, расставьте ноги на ширине плеч и держите руки на расстоянии около 30 см от стены. Медленно опускайтесь, держа спину прямой, и возвращайтесь в исходное положение, опираясь на руки. Повторите упражнение 12 раз в 3 подходах.

Прогулка фермера

Расставьте ноги на ширине плеч, активируйте кор и подтяните бедра. Идите вперед, держа спину прямой, ягодицы подтянутыми, а плечи вытянутыми. Затем вернитесь обратно в исходную позицию, удерживая правильную форму. Вы можете добавлять легкие веса к упражнению, когда будете чувствовать себя готовыми. Выполняйте движения медленно, чтобы уменьшить нагрузку на спину и колени.

