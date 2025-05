Тренировки на мяче Bosu: как похудеть всего за неделю

Если вы хотите ускорить похудение, однако привычные упражнения не дают заметных результатов, попробуйте выполнить силовую тренировку с мячом Bosu. Это эффективный способ улучшить баланс и активизировать мышцы кора.

Придерживаясь сбалансированного питания и системно выполняя эти упражнения, вы можете заметить существенные изменения всего за одну неделю. Как выполнять такую тренировку и каких принципов стоит придерживаться, рассказали в Eat This, Not That.

Отжимания

Возьмись за мяч по бокам и займите привычную позицию для отжиманий. Напрягая пресс и ягодицы, опускайтесь медленно, пока грудь не приблизится к мячу на 2-3 см. Затем вытолкните себя вверх, работая грудью и трицепсами. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Приседания и пресс

Возьмите мяч Bosu, держа его перед собой, напрягите пресс и подтяните мяч к груди. Присядьте, отводя таз назад и держа пятки на полу, пока бедра не будут параллельны земле. Выпрямите тело и сразу вытолкните мяч над головой. Вернитесь в исходную позицию и выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Альпинисты

В позиции отжимания, поставьте руки на мяч. Держи спину ровной, пресс напряженным и поочередно тяните колено к противоположному локтю. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Боковой выпад

Отступите на 60-90 см от мяча Bosu. Сделайте боковой выпад, поставив одну ногу на мяч, сильно надавливая пяткой и контролируя опускание тела. Опускаясь, выровняйте заднюю ногу и сделайте глубокое растяжение внутренней части бедра. Вернитесь в исходную позицию и выполните 3-4 подхода по 8 повторений на каждую ногу.

Скручивание

Лягте на мяч Bosu, согнув колени. Положите руки за голову, выгните спину, а затем выполните скручивание, напрягая пресс в конце движения. Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений.

