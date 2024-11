Тренировки сразу после еды: преимущества и недостатки

Питание и тренировки тесно связаны, а то, что вы едите, может существенно повлиять на вашу производительность и восстановление после физических нагрузок. Однако, важно не только правильно питаться до и после тренировки, но и понять, как именно еда влияет на ваш организм во время упражнений.

И хотя мнения относительно тренировки расходятся, прием высококачественных углеводов и белка может помочь улучшить восстановление и рост мышц после физических нагрузок. Что стоит знать об эффективности тренировки после приема пищи, рассказали в Eat This, Not That.

Риск расстройства желудка

Чтобы избежать проблем с желудком во время тренировки, не занимайтесь интенсивными упражнениями сразу после еды. Пища с высоким содержанием клетчатки или жира требует больше времени для переваривания, что может вызвать боли и тошноту. Вместо этого выберите легкую закуску, например, банан или половину бутерброда с арахисовым маслом, а также подождать 30-60 минут после еды.

Улучшенная физическая активность

Перед аэробными тренировками, такими как бег или плавание, употребление углеводов и белков поможет улучшить выносливость. Для тяжелых тренировок стоит подождать 2 часа после еды, чтобы не мешать эффективности. Однако, более легкие тренировки позволяют поесть за час до упражнений, если пища не слишком тяжелая или жирная.

Сохранение мышечной массы

Потребление белка перед тренировкой может помочь сохранить мышечную массу и силу. Например, 25 граммов сывороточного протеина до тренировки способствует лучшему росту мышц. Поэтому хотя белок после тренировки важен для восстановления, его прием до тренировки также имеет пользу.

Углеводная диета помогает избежать тошноты

Перед тренировкой избегайте клетчатки и жирной пищи, поскольку она может вызвать дискомфорт и ухудшить результативность. Выбирайте продукты с высоким содержанием углеводов и белка, но с минимумом клетчатки. Жир и клетчатка полезны для здоровья, но замедляют пищеварение, что может вызвать тошноту или боли в животе во время тренировки.

Сосредоточьтесь на белках и углеводах после тренировки

Для восстановления после тренировки важно потреблять белки и углеводы. Белки помогают наращивать мышцы, а углеводы подпитывают активность и стимулируют выработку инсулина для роста мышц. Рекомендуемая порция - 25-40 г белка и 50-100 г углеводов, в зависимости от вашего веса, мышечной массы и уровня активности.

