Три четких запрета: что категорически нельзя делать при укусе клеща

С началом теплого сезона в зеленых зонах городов и на природе активизируются клещи. Отдельные виды этих членистоногих могут переносить опасные заболевания людей и животных, поэтому от встречи с ними лучше беречься. Но что делать, если клещ вас все-таки укусил?

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, существует огромное количество мифов относительно того, как должен действовать человек, если его укусил клещ. При этом народные методы в действительности могут только навредить. Поэтому прежде всего держите в голове три основных "не":

не давить;

не заливать маслом или спиртом;

не вырывать.

Удалять вредителя из тела можно только правильным способом. И выдавливание его, словно он прыщ, выдергивание или попытки "утопить" клеща в какой-то жидкости такими методами не являются. Как именно нужно действовать – читайте дальше.

Где и как можно подхватить клеща

Люди и животные чаще всего страдают от клещей в апреле-июне и августе-октябре. Но опасность продолжается в течение всего теплого сезона. В это время многие кровососы сидят в высокой траве в парках или лесах, а то и просто на газонах. Изредка клещи могут вылезать на невысокие кустарники, но никогда не оказываются на деревьях.

Сначала вредитель цепляется к одежде, а затем начинает искать возможность попасть к телу. Пока вы активно двигаетесь, это мешает ему продвигаться и проникать в кожу. Когда останавливаетесь, клещ начинает ползти снизу вверх. Это очень упрямое создание, которое может часами искать место, где можно присосаться, поэтому рассчитывать на то, что клещ устанет и отпадет, не стоит.

Находиться на теле вредное членистоноге может до 12 суток. Чаще всего нежелательного гостя замечают спустя 2-3 дня, когда на месте укуса развивается припухлость, появляются зуд и покраснение, а сам клещ, напившись крови, увеличивается в размерах.

Как действовать, если вы нашли на себе клеща

Если есть возможность, обратитесь в травмпункт, где из вас вытащат вредителя профессионально. Или попробуйте избавиться от клеща самостоятельно, но прибегнув к правильному методу.

Приобретите специальное устройство для съема клещей в ближайшем зоомагазине или ветеринарной аптеке. Обычно оно имеет вид изогнутой вилки с двумя зубцами. Аккуратно подсуньте эти зубцы под вредителя и осторожными движениями раскачайте его из стороны в сторону. Он крепко держится в коже с помощью хоботка, поэтому, если вы просто будете выдергивать клеща, то оторвете ему голову, которая останется в ранке, так делать точно не стоит. А стоит, расшатав тело членистоногого, начать его выкручивать. Направление при этом не имеет значения, делайте так, как вам удобно. В скором времени клещ выйдет из кожи полностью.

Но не всегда есть возможность купить сразу такой набор, в таком случае клеща можно вытащить даже просто пальцами, обернутыми для защиты в салфетку, пинцетом или нитевой петлей. Алгоритм действий здесь тот же – аккуратно расшатать и вытащить кровососа. При этом не торопитесь и не совершайте рывков. Главная задача – чтобы клещ вышел целым.

Если вы все же оторвали его туловище от головы, достаньте ее из кожи с помощью иглы. Иглу перед тем обязательно простерилизуйте.

В любом случае после удаления клеща обработайте ранку антисептиком и помойте с мылом руки. Следующие три недели внимательно следите за своим самочувствием. Если у вас повысится температура, а на коже появится краснота, которая со временем будет только увеличиваться в размерах, обратитесь к врачу за дальнейшими рекомендациями. Не пренебрегайте этим, ведь клещи переносят возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), а также болезни Миямото. Эти инфекции могут вызвать очень тяжелые последствия, вплоть до инвалидности и смерти.

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