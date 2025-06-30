Тропическое чудо: как киви влияет на ваш организм

Киви – это не только вкусный тропический фрукт с ярким вкусом, но и настоящий кладезь полезных веществ. Его зеленоватая мякоть содержит мощный комплекс витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

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Регулярное употребление этого плода может положительно влиять на различные системы организма – от сердца до пищеварения. Но действительно ли киви настолько полезно, как о нем говорят? Ответ знает eatthis.com.

Киви – союзник для здоровья сердца

Все знают, что избыток соли вредно влияет на сердце. Но важно также учитывать соотношение натрия и калия, а не только количество соли в рационе.

Диетолог Лорен Минчен объясняет: "Калий и натрий должны работать в паре – они регулируют водный баланс, сердечный ритм, давление, функции клеток и мышечную работу".

Киви содержит много калия и почти не имеет натрия, поэтому является отличным выбором для поддержания сердечно-сосудистой системы.

"Если отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием калия, в частности киви, это поможет компенсировать действие натрия – уменьшить давление, стабилизировать сердцебиение и поддержать водный обмен", – добавляет Минчен.

Кроме того, каждый плод содержит чуть более 2 граммов клетчатки, что положительно влияет на сердце. Научные исследования показывают: рацион, богатый клетчаткой, снижает риск болезней сердца, а также способствует похудению.

Киви улучшает пищеварение

Говоря о клетчатке, нельзя обойти тему пищеварения. Пищевые волокна помогают бороться как с запорами, так и с диареей, а также способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. Но на этом преимущества киви для пищеварительной системы не заканчиваются.

В исследовании 2010 года было доказано, что фермент актинидин, который содержится в киви, помогает переваривать белки, облегчая их расщепление в желудочно-кишечном тракте.

Польза для зрения

В киви присутствуют два мощных антиоксиданта – лютеин и зеаксантин. Эти вещества накапливаются в сетчатке глаза и помогают бороться с вредными свободными радикалами, предотвращая такие заболевания, как макулярная дегенерация и катаракта.

Для поддержания зрения Минчен советует приготовить салат из зеленых листьев, помидоров, семян подсолнечника и кусочков киви, приправленный бальзамической заправкой.

Профилактика анемии

Хотя апельсины традиционно считаются источником витамина С, один плод киви содержит примерно 56 миллиграммов этого витамина – это 62% суточной нормы для мужчин и 75% для женщин.

Достаточное потребление витамина С способствует лучшему усвоению железа из пищи, помогая предотвратить дефицит этого элемента.

"Киви, в сочетании с продуктами, богатыми железом, может усилить его усвоение, что важно для профилактики железодефицитной анемии", – подчеркивает Минчен.

Содействие снижению веса

Каждый киви содержит всего около 44 ккал – что значительно меньше, чем во многих других сладких перекусах. Поэтому замена калорийных сладостей на этот фрукт может помочь снизить общее потребление калорий, что будет способствовать потере лишнего веса.

В исследовании 2018 года отмечалось: регулярное употребление двух плодов в день в течение трех месяцев приводит к заметному уменьшению объема талии и улучшению самочувствия.

Контроль уровня сахара в крови

Гликемический индекс (ГИ) киви – около 50, что делает его продуктом с умеренно низким ГИ. Это означает, что фрукт не вызывает резкого скачка уровня глюкозы в крови.

"Продукты с низким гликемическим индексом особенно ценны для людей с диабетом, ведь они позволяют лучше контролировать уровень сахара без значительного выброса инсулина", – объясняет Минчен.

Если хочется чего-то сладкого, но без глюкозных качелей, попробуйте смузи с киви, греческим йогуртом, молоком макадамии и щепоткой кокосовой стружки.

Потенциальный вред: риск образования камней в почках

Для некоторых людей чрезмерное употребление киви может оказаться не совсем безопасным. Этот фрукт содержит большое количество оксалатов – веществ растительного происхождения, которые способствуют образованию камней в почках.

Тем, кто имеет склонность к мочекаменной болезни, стоит быть осторожным и не злоупотреблять киви. В таком случае его лучше оставить в списке "иногда разрешенных" продуктов.

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