Трюк, ускоряющий потерю веса: как убрать жир на животе после 50 лет

Существует множество способов сжигать калории и улучшать здоровье — от бега до йоги и силовых тренировок. А потому, каждый может найти свой любимый вид деятельности, и даже короткие ежедневные упражнения способны обеспечить положительным эффектом.

Тем не менее, если вы приближаетесь к среднему возрасту или хотите уменьшить размер талии, новое исследование показывает, что одно интересное занятие может быть особенно эффективным для достижения этой цели. В Eat This, Not That рассказали, почему после 50 лет вам следует открыть для себя искусство Тайцзи, и как именно оно может изменить вашу жизнь.

Свойства Тайцзы

Тайцзи или Тай Чи — это древнее китайское боевое искусство, которое сейчас практикуется как оздоровительное упражнение, сочетая в себе глубокое дыхание с плавными движениями. Оно улучшает равновесие, осанку, подвижность и укрепляет мышцы, особенно в ногах, что помогает бороться с артритом.

Также тайцзи снижает стресс, улучшает сон, укрепляет иммунную систему и уменьшает боль в суставах. А потому, если вы хотите улучшить своё общее самочувствие, включение тайцзи в ежедневную рутину может быть отличным вариантом.

Исследование на влияние на похудение и устранение жира на животе

Новое исследование, проведенное в сотрудничестве с несколькими университетами, показало, что тайцзи может помочь снизить вес и уменьшить жир на животе. Для определения этого, в исследовании приняли участие более 500 взрослых в возрасте старше 50 лет с центральным ожирением, которые были разделены на три группы: тайцзи, обычные упражнения (быстрая ходьба, силовые тренировки) и группу без физической активности. Участники занимались три раза в неделю, по одному часу, в течение 38 недель, не меняя своего рациона.

Что удалось определить

В конце исследования участники, которые занимались как обычными упражнениями, так и тайцзи, заметили общую потерю веса, и особенно в области талии. Обе группы показали снижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), но группа, которая практиковала тайцзи, смогла лучше поддерживать низкий уровень холестерина в течение исследования. Таким образом это помогло установить, что тайцзи является эффективным способом уменьшения окружности талии у взрослых с центральным ожирением, в возрасте 50 лет и старше.

