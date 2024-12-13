Движение, которое улучшает жизнь: как избавиться от боли в спине
Боль в пояснице часто возникает из-за напряженных мышц бедра, слабых мышц кора и ягодиц, что является следствием сидячего образа жизни. Чтобы уменьшить дискомфорт, следует сочетать растяжку бедер, ягодиц и подколенных сухожилий с упражнениями на укрепление этих зон, в частности выполнять толчки бедра, которые активируют нужные мышцы и снимают напряжение.
Какое упражнение может облегчить боль и избавить от дискомфорта в пояснице, поделились в Eat This, Not That. Выполняйте эту тренировку с правильной техникой, чтобы избежать этой проблемы в будущем.
Ленточная тяга бедра с весом тела
Оберните ленту вокруг ног чуть выше колен и расположите верхнюю часть спины на скамье, поставив ноги на ширине плеч. Напрягите корпус, подтяните подбородок, протолкните пятки и поднимите бедра, разводя колени. Задержитесь в верхней точке на 2 секунды, сжимая ягодицы, и вернитесь в исходное положение. Выполняйте 3-5 подходов по 10-15 повторений.
Укрепляет ягодичные мышцы
Толчок бедра с собственным весом эффективно работает на ягодицы, способствуя их укреплению. Это отличное упражнение для тех, кто не тренирует эту зону и не имеет дополнительного оборудования. Такое простое движение поможет развить силу и форму ягодичных мышц.
Как необходимо выполнять
Не ограничивайтесь только приседаниями и добавьте упражнения с шарнирным движением, например тягу бедрами с собственным весом. Это поможет развить координацию и укрепить нижнюю часть тела. Чтобы научиться правильно выполнять движение, начинайте с простых вариантов. Такой подход сделает тренировку более эффективной и сбалансированной.
Дополнительные преимущества
Чтобы уменьшить боль в спине, нужно укреплять корпус и ягодицы, а также избегать длительного сидения. Выполняя тягу бедра с лентой и собственным весом тела, держите ядро напряженным, чтобы не нагружать нижнюю часть спины. Добавьте это упражнение в свой ежедневный график тренировок для улучшения результата, а также для снижения напряжения в теле не забывайте о растяжке.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения по йоге могут облегчить боль в спине.
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