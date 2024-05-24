Асаны йоги, преодолевающие боль в спине: как выполнять

Если активный ритм жизни или удаленная работа приводят к постоянному дискомфорту в спине, вам стоит начать заниматься физическими упражнениями. Для этого прекрасно подходит йога, которая доступна каждому и позволит в легкой форме укрепить мышцы, поддержать форму и избавиться от боли в спине.

Какие упражнения призваны преодолевать неприятные ощущения и что из этого можно сделать дома? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Поза треугольника: растягивает спину

Сделайте шаг правой ногой вперед, выпрямите ее и вернитесь в исходное положение. Затем сделайте шаг вперед левой ногой, повернув ее под углом 45-60 градусов. Правую руку положите на голень, а левую протяните вверх ладонью в сторону. Задержитесь в этой позиции в течение минуты и повторите на другую сторону.

Поза кошка-корова: укрепляет спину

Упражнение способствует укреплению спины и туловища, облегчает напряжение в позвоночнике и помогает избежать боли. Для этого, станьте на колени и руки, вдохните, округлите спину, выполняя позу "кошка", сгибая спину вверх, а затем выдохните и выгните спину вниз, в позе "корова". Повторяйте это несколько раз.

Поза собака мордой вниз: облегчает боль

Лягте на коврик, поднимите бедра, образуя ногами букву "V" на полу. Расслабьте голову и шею, отведите бедра назад. Сделайте несколько вдохов и повторите движение. Делайте упражнение ежедневно для облегчения боли в спине.

Поза ребенка: укрепляет спину и бедра

Это поза для отдыха в йоге, которая поможет растянуть тело, а также укрепить спину и бедра. Чтобы выполнить эту позу, сядьте на колени, расслабьте ягодицы на пятках, вытяните руки и положите голову на коврик или пол. Задержитесь в этой позе на несколько секунд, расслабьтесь и повторите еще раз.

Поза плуга: укрепляет спину и плечи

Поза плуга способствует укреплению плеч, позвоночника и поясницы. Чтобы выполнить упражнение, займите позу лежа на спине, согните бедра так, чтобы пальцы ног касались пола. Скрепите руки вместе и вытяните предплечья. Задержитесь в этой позиции столько, сколько сможете и расслабьтесь.

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