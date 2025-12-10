Цельное зерно каждый день: простой секрет стройной талии и здорового сердца

В современном мире, где все больше людей стремятся питаться здоровее, цельнозерновые продукты занимают особое место в рационе. Они не только обеспечивают организм энергией, но и приносят ощутимую пользу для сердца, сосудов и метаболизма.

Новое исследование американских ученых подтвердило, что регулярное употребление цельного зерна имеет заметное влияние на вес, уровень сахара в крови и артериальное давление. Полученные результаты еще раз доказывают: даже небольшая порция хлеба, каши или макарон из цельного зерна может стать мощным вкладом в долговременное здоровье, пишет eatthis.com.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, провела группа специалистов по пищевой эпидемиологии университетов Тафтса и Гарварда. Они наблюдали за 3100 людьми, начиная с момента, когда участникам исполнилось около 50 лет. В течение 18 лет каждые четыре года учёные проверяли состояние здоровья добровольцев, фиксируя изменения в весе, давлении, уровне сахара и липидов крови.

Результаты оказались однозначными: те, кто употреблял не менее трех порций цельного зерна ежедневно, имели значительно меньшие изменения в объеме талии – примерно 1,3 см против 2,5 см у тех, кто ел менее половины порции в день. Кроме того, у "зерновой" группы наблюдалось более стабильное снижение уровня триглицеридов в течение каждого четырехлетнего периода. Как сообщает CNN, у таких участников также фиксировали меньшее повышение уровня сахара в крови и систолического артериального давления, что является ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам соавтора исследования, доктора философии и магистра здравоохранения Кали Савицки, такой эффект объясняется несколькими механизмами. "Растворимая клетчатка, в частности, может уменьшать резкие скачки уровня сахара в крови после еды", – отмечает она. Кроме того, цельнозерновые продукты создают "эффект насыщения", помогая человеку быстрее почувствовать сытость и, соответственно, потреблять меньше калорий.

Савицки также подчеркивает, что антиоксиданты и минералы – в частности магний и калий – остаются в зерне, когда оно не подвергается чрезмерной очистке. Именно эти вещества могут способствовать снижению систолического давления и улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы.

Чтобы получить максимальную пользу, эксперты советуют внимательно читать этикетки продуктов: цельнозерновыми считаются те, в которых каждая порция содержит не менее 14 граммов настоящих цельных зерен. К таким продуктам относятся макароны из цельной муки, хлопья, коричневый рис и другие зерновые изделия.

