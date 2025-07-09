Цена стройной талии: как кето-диета может разрушить здоровье

Кето-диета стремительно завоевала популярность среди тех, кто стремится быстро избавиться от лишнего веса. Она базируется на почти полном исключении углеводов и акценте на жирах и белках.

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Но несмотря на свою эффективность в похудении, новые исследования ставят под сомнение ее безопасность. Ученые предостерегают: такая система питания может быть связана с развитием ряда опасных хронических заболеваний. Больше об этом пишет eatthis.com.

В научном журнале Frontiers in Nutrition вышел обзор, подготовленный специалистами из США и Канады. Они проанализировали 123 предыдущие исследования, касающиеся влияния кето-диеты на организм человека. Хотя исследователи признают, что этот способ питания изменяет жировой обмен и включает определенные аспекты интервального голодания, итоги их работы звучат тревожно. В отчете сказано: "В большинстве случаев потенциальные риски кето-диеты могут превышать ее преимущества".

По мнению ученых, типичная структура кето-рациона – большое количество мяса, сыра, жиров и масел – на фоне дефицита клетчатки, витаминов и других полезных веществ, значительно повышает вероятность развития распространенных хронических недугов. Один из соавторов работы, доктор Нил Барнард, прокомментировал: "Продукты, которые являются основой кето-диеты, – это именно те, которые провоцируют рак толстой кишки, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера".

Кроме этого, исследователи связывают кето-диету еще и с повышенным риском развития диабета и хронических заболеваний почек. Есть также серьезные предостережения для женщин, планирующих беременность или уже беременных: такая система питания может привести к нарушениям в развитии нервной трубки плода, что грозит врожденными дефектами головного мозга и позвоночника.

Доктор Барнард добавил еще один тревожный аргумент: "Новое исследование показывает, что те же продукты, которые составляют основу кето-диеты, могут также повышать риск тяжелого течения инфекционных болезней".

Таким образом, хотя привлекательность мгновенного похудения – например, возможность снова надеть любимые джинсы или увидеть меньшую цифру на весах – является сильным мотиватором, ученые отмечают: кратковременный результат не стоит ставить выше долгосрочного здоровья.

Вместо этого они рекомендуют сосредоточить внимание на продуктах, которые имеют защитные свойства – овощах, фруктах, бобовых культурах и цельнозерновых. Эти продукты насыщают организм антиоксидантами, минералами и другими жизненно необходимыми веществами, способными снизить риск развития хронических болезней.

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