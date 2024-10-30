Цветные напитки облегчают тренировку: что говорит новое исследование

Исследователи Британского центра пищевых добавок Вестминстерского университета решили изучить, как напиток одного из цветов может влиять на спортивные результаты, если им полоскать рот перед тяжелыми физическими нагрузками.

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Ученые выяснили, что напитки розового цвета помогают бегунам ускоряться, увеличивать пройденную дистанцию и получать удовольствие от физических нагрузок. Больше об этом интересном эксперименте и о том, как именно этот цвет способен стимулировать активность во время физических упражнений, пишет eatthis.com.

Не стоит бояться розового

"Цель исследования состояла в том, чтобы проверить, полоскание рта розовым некалорийным подслащенным раствором может улучшить выбранную человеком скорость бега и дистанцию, которую он преодолевает за 30-минутный период", - отмечают авторы исследования.

Для проведения эксперимента исследователи протестировали 10 здоровых людей (6 мужчин и 4 женщины). Перед беговыми тренировками на беговой дорожке участникам дали полоскать рот или розовым или прозрачным некалорийным раствором с искусственным подсластителем. Затем оценивали скорость, пройденную дистанцию и степень удовольствия от процесса.

Розовые напитки работают лучше прозрачных

Результаты испытаний показали очевидный эффект: "Полоскание рта розовым некалорийным раствором с искусственным подсластителем способствовало повышению скорости бега, увеличению пройденной дистанции и большему удовлетворению", - сообщают ученые.

"Влияние цвета на спортивные достижения давно привлекает внимание, начиная от эффекта цветной экипировки на тестостерон и силу мышц. Также в гастрономии цвет вызывает интерес, ведь исследования показывают, что визуальные сигналы или цветовые подсказки могут изменять восприятие вкуса пищи и напитков", – рассказывает Санджой Деб, преподаватель спортивного питания в Вестминстерском университете, один из авторов исследования.

Теория, почему розовый стимулирует бегунов

Как утверждают ученые, цвет розового напитка может способствовать более активному настроению на физическую деятельность, поскольку визуальный эффект добавляет элемент игры и радости, переходящей в тренировку.

"Наши результаты сочетают гастрономические принципы с питанием, показывая, что добавление розового красителя не только усиливает восприятие сладости, но и способствует увеличению удовольствия", – отмечают авторы.

Это подтверждает, что веселые тренировки помогают добиваться лучших результатов, делая занятия более эффективными.

Почему именно розовый?

Как пишет психолог Адам Альтер в своей книге Drunk Tank Pink (2014), некоторые оттенки розового известны своим успокаивающим эффектом, связанным с чувствами любви и доброты. К примеру, в некоторых тюрьмах стены окрашивают в розовый цвет для снижения агрессии среди заключенных. Также некоторые спортивные команды окрашивают раздевалки соперников в розовый, чтобы расслабить их перед матчем. Впрочем, розовый ассоциируется с радостью и положительными эмоциями, что, возможно, и помогло участникам исследования бежать быстрее.

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