Тяжести или кардио: что поможет эффективнее избавиться от лишнего жира

Если вы сомневаетесь, какой тип тренировки вам выбрать: силовую или кардио - учтите их особенности для похудения. В частности, силовые тренировки помогают нарастить мышцы и ускорить обмен веществ, что позволяет сжигать больше калорий в состоянии покоя, а кардио - повышает расход калорий мгновенно во время активности.

Для достижения лучших результатов следует комбинировать оба вида тренировок и учитывать преимущества, которые актуальны именно для вас. Как это может помочь ускорить похудение и что вам могут предложить эти методы, рассказали в Eat This, Not That.

Действительно ли силовая тренировка сжигает больше жира, чем кардио?

Мышцы - это ваша метаболическая печь, которая помогает сжигать больше калорий, даже когда вы не занимаетесь физическими упражнениями. Сочетайте силовые тренировки с кардио, чтобы сжигать больше калорий и улучшать здоровье сердца. Кроме того, кардио повышает выносливость и высвобождает эндорфины, повышающие настроение. Придерживайтесь сбалансированной диеты, чтобы поддержать эти усилия. Таким образом, вы станете сильнее, а тело крепче.

Преимущества поднятия тяжестей для сжигания жира

Увеличение мышечной массы. Тяжелая атлетика увеличивает и поддерживает мышечную массу, что увеличивает основной метаболизм и сжигание калорий. Улучшенный метаболизм. Мышечная ткань сжигает больше калорий даже в покое по сравнению с жировой. Эффект, как после ожога. Интенсивные тренировки повышают метаболизм на несколько часов после занятия, способствуя потере жира. Улучшенное телосложение. Тяжелая атлетика формирует и подтягивает тело, создавая более стройное и четкое телосложение. Увеличение силы и функциональности. Повышение силы помогает в повседневной деятельности и общем сжигании калорий. Гормональные преимущества. Тяжелая атлетика оказывает положительное влияние на уровне тестостерона и гормона роста, что способствует метаболизму жира и росту мышц.

Преимущества кардио для сжигания жира

Сжигание калорий. Бег, езда на велосипеде и плавание помогают сжечь множество калорий во время тренировки, создавая дефицит калорий. Здоровье сердца. Сердечно-сосудистые упражнения укрепляют сердце, улучшают кровообращение и снижают АД, уменьшая риск заболеваний. Метаболизм. Регулярные кардиотренировки ускоряют метаболизм, способствуя более эффективному сжиганию калорий даже в состоянии покоя. Уменьшение стресса. Кардио стимулирует высвобождение эндорфинов, что снижает стресс и повышает настроение, поддерживая усилия в похудении. Выносливость. Постоянные кардиотренировки улучшают выносливость, позволяя тренироваться дольше и интенсивнее, что еще больше помогает в потере жира. Универсальность. Кардио упражнения доступны в различных формах, что облегчает определение любимых занятий и способствует приверженности фитнесу.

