У больных высокая температура и кашель: оккупированный Мариуполь на пороге эпидемии

Мариуполь Донецкой области, оккупированный российскими войсками, находится на пороге эпидемии. За последние четыре недели в городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями.

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Мариупольцы все чаще обращаются к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный кашель и другие симптомы. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Мариупольский городской совет.

Оккупанты пока не сообщают, связана эта ситуация со вспышкой ОРВИ или коронавирусной инфекции COVID-19.

Больницы в Мариуполе никак не подготовили к периоду распространения инфекционных заболеваний, особенно это касается больных COVID-19. В медучреждениях не хватает необходимых препаратов и оборудования.

"Из-за низкого уровня медицины в оккупации – заболеваемость растет. Поэтому в городе возможна эпидемия", – отмечают в горсовете.

Напомним, что в Мариуполе людей активно вербуют на войну против Украины. Для этого "милитаризовали" даже больницы – там развесили плакаты, агитирующие подписывать контракты по минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве заболеваемость COVID среди детей увеличилась на 50%. Это произошло после того, как закончились каникулы и школьники вернулись в учебные заведения.

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