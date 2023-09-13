У людей, которые поздно ложатся спать, повышается риск диабета: американские ученые объяснили, почему

Люди, у которых наблюдается тенденция к позднему засыпания, подвержены повышенному риску развития диабета второго типа. Также они чаще курят, имеют несбалансированный сон и более высокий индекс массы тела, редко занимаются спортом.

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Об этом сообщает исследование, опубликованное в научном журнале Annals for Internal Medicine. Такие люди относятся к категории "сов" – это хронотип, обладатели которого поздно просыпаются и ложатся спать, наиболее активны во второй половине дня. Их противоположность – "жаворонки".

Исследование было проведено с участием 63 676 медсестер, возраст которых находился в диапазоне от 45 до 62 лет. Согласно словам Сины Кианерси, одного из соавторов исследования, следует осторожно интерпретировать полученные результаты, учитывая небольшой размер выборки.

Исследование длилось с 2009 по 2017 год. Сначала ни одна из женщин не имела сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета.

Ученые провели опрос участниц об их режимах сна. Около 35% из них ответили, что считают себя "жаворонками", и только 11% – "совами".

Также в ходе исследования женщины заполнили анкету, в которой предоставили информацию о своем образе жизни. Анкета включала вопросы о потреблении алкоголя, индексе массы тела, уровне физической активности, курении, продолжительности сна и диетических привычках.

Исходя из этих факторов, исследователи пришли к выводу, что "совы" склонны к менее здоровому образу жизни. Они чаще курили, имели нарушения в режиме сна и более высокий индекс массы тела, а также редко занимались физической активностью.

"Риск развития диабета у "сов" повышается на 72%. Это довольно существенно, если сравнивать их с "жаворонками", – рассказал Сина Кианерси.

Однако когда ученые учли нездоровый образ жизни участников исследования, риск для хронотипа в целом снизился до 19%.

Исследователи также отметили, что одной из возможных причин повышенного риска развития диабета у "сов" может быть нарушение синхронизации их биологических ритмов с обыденным расписанием, что может иметь отрицательное воздействие на их общее здоровье.

Однако риск можно снизить, если избавиться от плохих привычек.

"Это означало бы стремиться по крайней мере до 150 минут умеренной и интенсивной физической активности еженедельно, соблюдать питательную диету, спать от 7 до 9 часов каждую ночь, уменьшить потребление табака и алкоголя и поддерживать здоровый вес", – отметили ученые.

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