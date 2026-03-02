У украинки после отдыха на Мальдивах диагностировали лихорадку Денге: симптомы, как распознать болезнь

В Украине диагностировали лихорадку Денге у жительницы Львовщины. Она подхватила болезнь, отдыхая этой зимой на Мальдивах. Диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Украины.

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко. Пациентка находилась на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

"Кто виноват в болезни? Комарик! Где укусил зимой? На Мальдивах!" – отметила Иванченко-Тимко.

Что известно о лихорадке Денге

Это острая инфекционная болезнь, инкубационный период которой длится 3-15 дней, сообщили в Минздраве.

Заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных). Саму лихорадку наблюдают у всех больных, температура тела быстро повышается до 39-40°C.

Основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются комары aedes albopictus, также известные как "тигровые комары". Среди прочего они являются носителями вируса лихорадки Денге.

Этот вид комаров фиксировали в таких странах ЕС как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Португалия, Румыния, Словения, Испания и Франция. В Украине "тигровые комары" распространены на территории временно оккупированного Крыма. Северная граница их распространения – в Венгрии, вблизи с украинским Закарпатьем.

"Как не заболеть? Избегать встречи с комариком. Использовать специальные средства – репелленты. Что делать, если чувствуете себя нездоровым? Сконтактировать с семейным врачом и дальше действовать согласно его указаний. Внезапно ухудшилось состояние? Набирайте 103!" – написала Иванченко-Тимко.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области лабораторно подтвердили два случая тропической малярии у женщин, которые в конце января отдыхали в Танзании. Обе пациентки были госпитализированы с высокой температурой, одышкой и желтухой.

