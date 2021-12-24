Ученые нашли связь между количеством морщин на лбу и риском развития опасных болезней: результаты исследования

Морщины на лбу могут быть показателям состояния здоровья человека и указывать на то, какой будет продолжительность его жизни. Если их много - риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышен.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на врача и биомедицинского исследователя из Госпитального университета Тулузы во Франции Иоланду Эскирол, продолжительность жизни человека зависит от многих факторов, в том числе генетики и образа жизни. А на риск преждевременной смерти может указывать большое количество морщин на лбу. Сами по себе они не представляют угрозы, однако могут выступать предупреждением о т ом, что у человека есть некие проблемы связанные с сердечно-сосудистой системой.

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Свои выводы ученая сделала, анализируя исследование, в рамках которого ученые изучили лобные доли 3200 взрослых в возрасте от 32 до 62 лет. Им были присвоены баллы в зависимости от глубины морщин на лбу: нулевой балл означал отсутствие морщин и три балла – наличие множества глубоких морщин.

За участниками наблюдали в течение 20 лет. Из тех, кто умер за это время, 15,2 процента имели морщины два и три балла, 6,6 процента имели морщины один балл и 2,1 процента не имели морщин.

У тех, у кого морщины были равны одному баллу, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был немного выше, чем у пациентов без морщин. Риск смерти резко вырос для людей с большим количеством морщин.

Доктор Эскирол отметила: "Чем выше бал морщин, тем выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний". По ее словам, морщины на лбу могут быть признаком атеросклероза - распространенного хронического заболевания, при котором развивается поражение крупных кровеносных сосудов.

Медик добавила, что учитывая предварительные результаты исследования, людям с глубокими морщинами на лбу следует более тщательно отнестись к своему здоровью и обязательно посетить кардиолога.

"Вам необходимо проверить классические факторы риска, такие как артериальное давление, а также уровни липидов и глюкозы в крови", – заключила доктор Эскирол.

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