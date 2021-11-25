Ученые назвали напиток, употребление которого может снизить риск инсульта: результаты исследования

Включение в ежедневный рацион порции сока может значительно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Главное условие – напиток должен быть натуральным и не содержать в себе добавленного сахара.

Как написал Еxpress со ссылкой на исследование опубликованное в американском научном журнале National Library of Medicine, включение в ежедневное меню стакана сока может улучшить здоровье сердца и не оказывает неблагоприятного воздействия на набор веса, риск диабета второго типа или метаболизм. От работы сердца зависит то, как насыщены органы человека кислородом и как функционирует организм человека в целом.

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Исследователи пришли к выводу, что что соки из апельсинов, гранатов и клюквы значительно снижают кровяное давление или улучшают функцию кровеносных сосудов. В то же время, они не стали выделять какой-то один из соков, а рекомендовали не отказываться от какого-либо из них. В то же время, они подчеркнули, что напиток должен быть 100% натуральным.

"Наше исследование показывает, что небольшая порция сока не причинит никакого вреда, и есть шанс, что она принесет вам пользу", – написали эксперты.

Исследователи отметили, что риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями у тех, кто регулярно пьет сок на 15-20% ниже, чем у тех, кто соки не пьет.

"Средние изменения артериального давления, о которых сообщают исследования после регулярного употребления фруктового сока, были в диапазоне, аналогичном тому, что вы ожидаете увидеть после сокращения потребления соли примерно на четыре грамма в день", – выяснили ученые.

Они же подчеркнули, что бояться сахаров, которые содержатся в натуральном соке не стоит, так как они "не могут нанести вред организму".

Также они рекомендовали, в борьбе за здоровое сердце не забывать об общих рекомендациях, которые дают кардиолог: придерживать общей схемы здорового питания, отказаться от вредных привычек, по мере возможности заниматься спортом.

Говоря о питании, они акцентировали, что благоприятным для сердца станет – снижение количества употребляемой соли, включение в меню цельнозерновых продуктов и продуктов богатых клетчаткой, обогащение диеты овощами и фруктами. В то же время следует меньше есть печенья, жирного мяса и сала, молочных сливок.

"Ваше сердце - жизненно важный орган, который должен быть здоровым", – добавили медики.

Они же посоветовали обращаться к врачу при малейших признаках сердечных заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали овощи и фрукты, употребление которых благоприятно сказывается на работе сердца.