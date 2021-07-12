Ученые нашли связь между мигренью и диетой

Ученые выяснили, что справиться с мигренью можно, избежав медикаментозного лечения, лишь внеся в свой ежедневный рацион определенные коррективы, подобрав соответствующие продукты. При правильных акцентах в питании, как уверяют исследователи, снижается интенсивность и частота головных болей.

Чтобы качественно улучшить жизнь и, если не избавиться от мигрени, то хотя бы уменьшить ее влияние на человека, медики рекомендуют добавить в диету продукты богатые жирными кислотами омега-3. О пользе такого питания при частых головных болях говорится в статье, опубликованной в журнале The BMJ.

Команда из Университета Северной Каролины проанализировала рацион современного человека и нашла связь между питанием, частотой и интенсивностью головных болей. В частности, согласно выводам экспертов, современный западный рацион содержит недостаточное количество омега-3 жирных кислот, но большое количество омега-6.

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"Данные жирные кислоты являются предшественниками оксилипинов – молекул, регулирующих боль и воспаление в организме", – утверждают ученые.

Они же подчеркивают, что оксилипины из омега-3 обладают обезболивающим действием, а оксилипины из омега-6, наоборот, могут спровоцировать и усиливать боль.

В исследовании, направленном на изучение связи между диетой и мигренью приняли участи 182 пациента.

Сообщается, что все участники страдали от мигреней разной интенсивности – от 5 до 20 дней в месяц. У первой контрольной группы добровольцев сохранили нормальный уровень потребления омега-3 и омега-6. Во второй группе рацион обогатили омега-3, а в третьей на фоне повышения потребления омега-3 также снизили потребление омега-6.

За 16 недель опытов в обеих группах ученые наблюдали повышение 17-HDHA и снижение частоты головных болей. Повышение потребления омега-3 сокращала головные боли на 1,3 часа в день и примерно на двое суток в месяц. Повышенный омега-3 и сниженный омега-6 сокращал боль на 1,7 часов в сутки и примерно на четыре дня в месяц.

"По сравнению с контрольной группой все добровольцы на измененном рационе сообщали о более коротких и менее интенсивных головных болях" – говорится в выводах экспертов.

Учитывая, что многие люди с хронической мигренью заинтересованы в простых немедикаментозных способах профилактики болей, результаты исследования могут оказать большое влияние на их состояние уже сегодня, считают медики.

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