Ученые назвали еду и напитки, которые повышают риск рака и возрастных заболеваний

Употребление алкоголя, сладкой воды и сарделек может спровоцировать развитие возрастных заболеваний и развитие онкологии. Пищевые привычки человека являются одним из факторов, способствующих долголетию.

Как написал Еxpress, кажущиеся невинными привычки или поблажки в диете могут отрицательно сказаться на продолжительности жизни. При этом авторы статьи сослались на экспертов Американского института исследований рака (AICR), которые заявили, что алкоголь – это токсин, "отрицательно влияющий на продолжительность жизни и здоровье человека".

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"Его чрезмерное употребление может привести к развитию хронических заболеваний и других серьезных проблем, включая высокое кровяное давление, болезни сердца, инсульт, болезни печени и проблемы с пищеварением", – сказано в статье.

В то же время, эксперты признали, что "существует очень мало исследований по алкоголю и достижению долголетия".

Следующим опасным фактором, влияющим на продолжительность жизни, специалисты назвали обработанное мясо.

"Обработанные мясные продукты, такие как колбасы, салями, хот-доги и солонина, классифицируются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как канцерогены группы 1. Имеется достаточно доказательств того, что хроническое употребление этих продуктов увеличивает риск колоректального рака", – заявили эксперты.

Согласно выводам AICR, потребление 50 граммов обработанного мяса связано с повышением риска рака толстой кишки на 16 процентов.

Также, диета с высоким содержанием обработанного мяса связана с повышенным риском многих хронических заболеваний, в том числе:

Высоким кровяным давлением

Сердечными заболеваниями

Хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)

Раком кишечника и желудка

Также, в качестве риска для здоровья они отметили сахаросодержащие напитки.

В статье сказано, что по сравнению с людьми, которые редко употребляют сахаросодержащие напитки, у тех, кто пьет их регулярно, риск ранней смерти – на шесть процентов выше. У тех, кто пьет два или более сладких напитка в день, риск ранней смерти повышается на 21 процент.

В качестве расширения здорового питания, специалисты рекомендовали меньше есть такого мяса, но увеличить потребление овощей, рыбы, птицы, яиц, бобов, тофу и темпе.

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