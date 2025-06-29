Ученые назвали факторы на работе, которые могут спровоцировать развитие диабета 2 типа

Научное исследование Каролинского института в Швеции выявило ряд профессиональных факторов, которые значительно повышают риск развития диабета 2 типа. Результаты этого исследования проливают свет на то, как современная рабочая среда может невольно способствовать росту заболеваемости этим хроническим недугом.

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Ученые пришли к выводу, что, если вы тесно взаимодействуете с пациентами, студентами, клиентами или широкой общественностью, вы можете подвергать себя значительному риску развития диабета. Об этом говорится в соответствующем исследовании Каролинского института в Швеции.

Исследователи использовали данные шведской когорты "Работа, болезни и участие на рынке труда", уделяя особое внимание людям в возрасте 30–60 лет и их работе в 2005 году. Они включили только тех, у кого не было истории диабета и кто никогда не принимал противодиабетические препараты до 2005 года.

Ученые рассмотрели три аспекта работы, которые предполагали контакт с другими людьми: общий контакт, эмоциональные требования, вызванные взаимодействием с людьми, которые касались проблем со здоровьем или других проблем, и конфронтация на рабочем месте с другими людьми. Затем они также рассмотрели структуру социальной поддержки этих рабочих мест, основанную на шведских обследованиях рабочей среды.

В целом ученые выделили 20 ролей в секторах с наибольшим количеством контактов с другими людьми, а также наиболее эмоционально требовательных и конфликтных. К ним относятся роли в здравоохранении, образовании, сфере услуг, гостеприимстве, социальной работе, юриспруденции, безопасности и транспорте.

В 2019 году исследователи Каролинского института провели аналогичное исследование распространенности диабета, но вместо этого рассмотрели более 200 тыс. шведов с диабетом 2 типа, которые были в трудоспособном возрасте в 2006-2015 годах. Они обнаружили, что наиболее высокому риску развития диабета подвержены профессиональные водители, рабочие фабрик и уборщикию Ученые считают, что у таких людей в три раза больше шансов заболеть диабетом, чем, например, у физиотерапевтов и учителей.

Что касается общения с людьми на работе, существуют ожидания в отношении управления эмоциями, когда работники обязаны выражать или скрывать эмоции в соответствии с общественными, профессиональными и организационными нормами. Особенно стрессовым является то, что проявляемые эмоции и искренне испытываемые эмоции не совпадают.

Ранее сообщалось, что социальный опрос Talker Research выявил удивительно конкретные и понятные способы, которыми человека можно вывести из себя. Часто даже взрослые, эмоционально зрелые люди теряют контроль из-за самых незначительных раздражений.

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