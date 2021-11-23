Ученые назвали напитки, употребление которых повышает риск деменции: результаты исследования

Сладкие газированные напитки могут негативно сказаться на когнитивных способностях и памяти, что в свою очередь, повышает риск деменции. Всего несколько порций напитка в день могут привести к значительному старению мозга.

Как рассказал Daily Mail, число случаев деменции в мире продолжает расти, однако, как уверяют ученые, сделать кое-что для профилактики заболевания можно уже сегодня. В частности, они рекомендуют обратить внимание на количество сладкой газированной воды, которое выпивают люди ежедневно.

Чтобы понять, как мозг реагирует на сладкие газированные напитки, исследователи Медицинской школы Бостонского университета вели наблюдение за группой из 4200 человек, которые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и функций памяти. Они же проходили опрос на предмет того, какие напитки они употребляют и как часто.

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В ходе исследования ученые пришли к выводам, что, если человек ежедневно выпивает один или два стакана сладких напитков, его мозг стареет на 1,6 года. Если же он выпивает более двух стаканов, это приводит к старению мозга на 5,8 года на 11 лет соответственно.

"Были заметны видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно употребляли напитки с добавленным сахаром, чем у тех людей, которые такие не употребляли", – пришли к заключению специалисты.

По словам профессора неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри (Sudha Seshadri) результаты этих исследований не окончательны, однако их результаты "уже позволяют делать выводы".

"Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон", – сказала она.

Деменция – это заболевание, в процессе которого снижаются когнитивные способности больного. Заболевание вызывает постепенное ухудшение памяти, умственные способности, способность ориентироваться во времени и пространстве, а также способность узнавать людей и предметы.

Считается, что после появления симптомов деменции человек может прожить в среднем 6-11 лет и 3-4 года после постановки диагноза. Деменцию невозможно излечить, но, как говорят медики, поведенческие и психиатрические состояния, возникающие во время болезни, можно облегчить с помощью лекарств, а также с помощью определенной диеты.

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