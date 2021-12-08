Ученые назвали напиток, который может снизить уровень холестерина: результаты исследования

Зеленый чай может снизить уровень холестерина в крови и продлить долголетие. Важное условие – пить напиток следует регулярно.

Как рассказал Еxpress, со ссылкой на исследование американских ученых, дело в том, что зеленый чай содержит антиоксиданты (молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций), которые, очищая организм от вредных веществ, способствуют долголетию. Ученые подчеркнули, что антиоксиданты из зеленого чая – обладают наилучшими характеристиками среди себе подобных.

"Эти соединения ответственны за снижение холестерина в напитке", – объяснили эксперты.

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Они же подчеркнули, что сам по себе зеленый чай, при регулярном употреблении, может подарить человеку, около года жизни.

Свои выводы ученые сделали на основе исследования, которое провели на грызунах. Животных разделили на три группы. Одна из групп была контрольной. Вторая – придерживалась диеты с высоким содержанием жиров и пила воду с добавлением фруктозы, а третья группа придерживалась той же диеты с водой с добавлением зеленого чая.

Результаты показали, что грызуны, которые потребляли чай, показали лучшие результаты в когнитивных тестах.

Говоря о людях ученые утверждают, что зеленый чай может помочь человеку избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний и оказать влияние на продолжительность жизни.

"Потребление чая связано со снижением риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин, особенно среди тех, кто постоянно употребляет чай", – подчеркнули специалисты.

По мнению специалистов, главная польза чая кроется в содержащемся в нем – EGCG (галлат эпигаллокатехина – тип катехина, содержащийся в больших количествах в чае). Этот его компонент помогает при воспалениях, похудании и предотвращает болезни сердца и мозга.

Чай также содержит теанин, аминокислоту, снимающую стресс, и аргинин, который также оказывает расслабляющее действие.

"Снижающий стресс тиамин способствует поддержанию психического здоровья и контролю старения мозга у многих людей ", – отметили ученые.

В то же время, эксперты говорят, что необходимо продлить исследования, чтобы понять какую максимальную пользу можно получить от напитка.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, кому категорически запрещено пить зеленый чай.