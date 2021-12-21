Ученые назвали овощи, употребление которых способствует снижению давления

Листовые зеленые овощи, богатые нитратами, могут снизить артериальное давление. Для того, чтобы наступил эффект от их употребления, потребуется всего 24 часа.

Как рассказал Medical News Today со ссылкой на новое исследование, проведенное в Университете Эдит Коуэн (ECU) в Джоондалупе, штат Вашингтон, в Австралии, листовая зелень и другие овощи с высоким содержанием нитратов особенно полезны для сердечно-сосудистой системы человека.

"Результаты исследования показали, что, просто съедая один стакан сырых (или полстакана приготовленных) богатых нитратами овощей каждый день, люди могут значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", – заявила ведущий автор исследования доктор Кэтрин Бондонно.

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Она отметила, что речь идет о шпинате, салате, рукколе, китайской капусте и петрушке. К не листовым овощам с высоким содержанием нитратов относятся редис, фенхель и свекла.

По оценкам исследователей, приготовление пищи снижает содержание нитратов в овощах примерно на 50%, но этого достаточно для здоровья сердца.

Доктор Бондонно сказала: "Наибольшее снижение риска было связано с заболеванием периферических артерий – 26% – типом сердечного заболевания, характеризующимся сужением кровеносных сосудов ног. Однако, – добавила она, – мы также обнаружили, что у людей, употребляющих данные овощи, более низкий риск сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности".

Бондонно сослалась также на проведенное ранее исследование в Дании. Там исследователи проанализировали данные за 23 года для 56 468 жителей страны, которые участвовали в датском исследовании диеты, рака и здоровья. Все люди заполнили анкету о частоте приема пищи, и полученные данные были сопоставлены с записями с системы общественного здравоохранения.

Анализ данных показал, что у людей, потребляющих растительные нитраты, наблюдается более низкое систолическое артериальное давление на 2,58 мм рт.

Чем выше потребление нитратов, тем сильнее падало артериальное давление. Группа с наибольшим потреблением потребляла в среднем 141 миллиграмм (мг) нитратов в день. Это эквивалентно 2–2,5 стаканам листовых овощей в день.

Как отмечено в данном исследовании, чем больше люди ели листовых овощей, тем ниже становился риск их попадания в больницы с проблемами с сердцем.

Комментируя данное исследование Бондонно отметила что заменять натуральные нитраты искусственными не стоит, а лучше "сосредоточится на чашке зелени в день". Она же посоветовала не переедать, так как перенасыщение нитратами, может привести к метгемоглобинемии – состоянию, при котором эритроциты имеют пониженную способность переносить кислород.

Доктор не рекомендовала делать сок из овощей, поскольку в этом случае из овощей уходит мякоть и клетчатка.

В свою очередь, издание Еxpress отметило, что недооценивать высокое кровяное давление не стоит. Так, по данным Blood Pressure UK, примерно каждый третий взрослый британец страдает гипертонией, а многие из них не подозревают, что у них высокое кровяное давление, поскольку у этого состояния практически нет симптомов.

Авторы материала напомнили, что единственный способ определить артериальное давление – это пройти тест у терапевта или у другого медицинского работника. А при обнаружении проблемы не стоит лечиться самостоятельно.

"Врач может прописать вам лекарства для снижения артериального давления, а также предложить некоторые изменения в вашем образе жизни. Изменение диеты и включение в свой распорядок большего количества физических упражнений - одни из наиболее эффективных способов снизить кровяное давление", – сказано в статье.

Еxpress также упоминает о пользе листовых овощей для гипертоников и рекомендует есть:

Капусту

Фенхель

Латук

Шпинат

Швейцарский мангольд

"Листовые зеленые овощи также низко калорийны и могут способствовать поддержанию здорового веса, что является еще одной необходимостью для снижения артериального давления до нормального уровня", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали что выбрать на завтрак, чтобы снизить риск гипертонии.