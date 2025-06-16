Ученые назвали самую опасную позу для сна: последствия дадут о себе знать

Полноценный и спокойный сон – это основа хорошего самочувствия и лучшая профилактика многих заболеваний и преждевременного старения. Хотя все больше людей уделяют внимание гигиене сна, мало кто задумывается над тем, как именно положение тела влияет на здоровье.

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Мы проводим в постели примерно треть жизни, поэтому способ, в котором мы спим, имеет весомое значение для состояния позвоночника, внутренних органов и общего самочувствия. На портале Interia Kobieta назвали самые вредные позы для сна, а также дали рекомендации о том, как выбрать оптимальную.

Сон на животе

Сон на животе – самая вредная поза для сна. Она приводит к неестественному искривлению позвоночника, провоцирует боли в спине и шее. Кроме того, такая позиция затрудняет дыхание и может повышать внутриглазное давление, что увеличивает риск развития глаукомы. Сон на животе также негативно влияет на кожу лица, способствуя образованию морщин.

Сон с поднятыми руками

Кажется, что сон с руками над головой – это естественная и комфортная поза. Однако со временем она может вызвать онемение рук из-за давления на нервные окончания. В результате утром могут появляться боли в плечах и шее.

Сон на правом боку

Эта поза является неудачной для людей с проблемами пищеварения. Исследования показали, что сон на правом боку может усиливать симптомы гастроэзофагеального рефлюкса и изжоги. Если у вас есть подобные симптомы, лучше спать на левом боку – это уменьшает риск возвращения содержимого желудка в пищевод.

Поза эмбриона

Это положение, когда человек спит, свернувшись калачиком – голова наклонена к груди, а ноги подтянуты. Несмотря на то, что эта поза кажется естественной, она оказывает чрезмерное давление на грудную клетку, живот и внутренние органы. Такой сон может вызвать гипоксию, проблемы с пищеварением, боли в спине и общую усталость.

Какая поза лучше всего подходит для сна

Универсальной "идеальной" позы для сна не существует – всё зависит от индивидуальных потребностей и состояния здоровья. Например, людям с расстройствами пищеварения рекомендуют одни позы, а тем, кто имеет сердечные заболевания, апноэ сна или склонность к храпу – совсем другие.

Сон на спине считается одним из самых полезных. В таком положении позвоночник отдыхает, мышцы и суставы расслабляются, дыхание становится более свободным, а внутренние органы не испытывают давления. Однако именно в этой позе могут усиливаться симптомы апноэ и храпа.

В таких случаях лучше спать на боку – правом или левом. Важно избегать чрезмерного сгибания ног, выбрать удобную эргономичную подушку, а также положить дополнительную подушку или свернутое одеяло между коленями, особенно если вы страдаете от боли в спине или суставах. Не менее важен и качественный матрас, подобранный в соответствии с массой тела: чем она больше – тем жестче должен быть матрас.

Как сообщал OBOZ.UA, поза человека во время сна может меняться в зависимости от того, что происходит в его жизни и как он себя чувствует. Проблемы с засыпанием, частые пробуждения, ночные кошмары и усталость утром являются характерными симптомами стресса. Оказывается, что положение, в котором вы спите, также много говорит о вашем психическом состоянии и возможных проблемах.

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