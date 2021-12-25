Ученые назвали три напитка, которые повышают уровень холестерина: чем это грозит

Ряд напитков провоцируют повышение уровня холестерина в крови, что вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Опасными для здоровья являются алкоголь, газировка и напитки с кофеином.

Как написал Еxpress со ссылкой на специалистов British Heart Foundation (BHF), холестерин – это вещество, которое естественным образом образуется в печени, а также содержится в пище и напитках, которые мы потребляем. Когда в организм попадает слишком много "плохого" холестерина, это провоцирует проблемы с кровоснабжением сердца.

Но, как сказано в статье, есть и хорошая новость – сбалансировать умеренный уровень "хорошего" и "плохого" холестерина в организме можно с помощью здорового питания и активного образа жизни.

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"Некоторые напитки представляют больший риск, чем другие и об этом следует помнить тем, кто решил вести здоровый образ жизни", – сказано в статье.

Эксперты объяснили, что алкоголь, газированные напитки и напитки с кофеином связаны с высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сладкие напитки

Сладкие напитки, такие как газированная вода и обработанные фруктовые соки, могут увеличить риск развития более высоких уровней нездоровых жиров из-за количества сахара в них.

Согласно данным веб-сайта Healthline, у тех, кто употребляет сладкие напитки, на 53 процента выше вероятность развития высоких триглицеридов (плохого холестерина), чем у тех, кто их редко пьет.

"Также высокое потребление сахара напрямую связано с повышенным риском развития диабета 2 типа, ожирения и высокого уровня холестерина, которые могут подвергнуть вас риску смертельных сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца или даже инсульт", – сказано в статье.

По мнению специалистов British Heart Foundation (BHF), "диетические" альтернативы газированным напиткам могут быть столь же разрушительными организма.

Исследование более 80 000 женщин в рамках обсервационного исследования Women’s Health Initiative показало, что те, кто пьет более двух "диетических" напитков в день, имеют повышенный риск развития ишемического инсульта на 31 процент.

BHF также обнаружил, что фруктовые коктейли могут способствовать повышению холестерина, когда натуральные сахара становятся "свободными сахарами" по мере их расщепления.

Как алкоголь влияет на холестерин

Алкоголь в два раза опаснее, чем сладкие напитки и напитки с кофеином, потому что он перерабатывается в печени.

Специалисты BHF отметили: "Когда вы пьете алкоголь, он расщепляется и перестраивается в триглицериды и холестерин в печени. Если уровень триглицеридов становится слишком высоким, они могут накапливаться в печени, вызывая жировую болезнь печени. В этом случае печень не может работать так хорошо".

Увеличение веса, высокое кровяное давление и некоторые виды рака связаны с частым употреблением алкоголя.

Может ли кофе повысить уровень холестерина?

Несколько исследований выявили связь между потреблением кофе и высоким уровнем холестерина.

Четырехнедельное исследование, опубликованное Science Daily, также показало, что ежедневное употребление пяти чашек кофе, сваренного во френч-прессе, может повысить уровень холестерина в крови на шесть-восемь процентов. А добавление сахара или подсластителя в некоторые из любимых в народе горячих напитков, таких как чай и кофе, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты отметили, что ограничивая себя в чрезмерном употреблении этих трех напитков можно избежать возникновения рядя сердечно-сосудистых заболеваний, а значит, повысить шанс на более длительную продолжительность жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, какой напиток способен снизить уровень "плохого" холестерина в организме.